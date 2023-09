Szombat, 15.30

Jánoshida–Jászfényszaru

A Jánoshida a legutóbbi fordulóban hatalmas pofonba szaladt bele, ugyanis 8–0-ra kikapott a jelenleg éllovas Tiszaföldvártól. A jászságiak így vélhetően extramotiváltan várják a hétvégi jászsági derbit, ugyanis szeretnék elfelejteni a legutóbbi fiaskót, ezt pedig a legkönnyebben egy győzelemmel tehetik meg. Erre minden esélye meglehet Antal Gábor együttesének, hiszen nyáron jól sikerült erősítenie a csapatnak, és az első három fordulóban szerzett három siker is ezt bizonyította.

Hasonló mérleggel áll a bajnokságban jelenleg a Jászfényszaru is, egyetlen vereségét a gárda az első fordulóban szenvedte el a Szajol együttesétől, azóta viszont zsinórban három győzelmet is begyűjtöttek a jászságiak. Köztük felülmúlták a jól kezdő Rákóczifalvát, és az ez eddigi eredményeik alapján nem túl teljesítő Tószeget is, amely mindenképp többre hivatott, mint azt a tabellán elfoglalt helye mutatja jelen pillanatban.

Mindkét oldalon lesznek hiányzók, a hazaiaknál a játékos-edző Antal Gábor csak a legszükségesebb esetben vállalja a játékot, míg Vatai Nándor biztosan nem lesz bevethető a hétvégén. A vendégeknél Szanku Kristóf, Baranyi László és Lakatos Dávid is könnyített edzésmunkát végzett a héten, azonban úgy tűnik, pályára tudnak lépni szombaton. Kurunczi Gábor is nemrég tért vissza sérüléséből, ő az előző héten már csereként játszott a Rákóczifalva ellen. Kemecsi László edző azonban biztosan nem számíthat Drávucz Milánra, Péter Gergőre és Szívós Mátyásra sem különböző okok miatt.

Az előző idényben a két csapat párharcában mindkét alkalommal a vendég együttes győzött, ősszel a Jánoshida 2–1-re, míg tavasszal a Jászfényszaru 3–1-re nyert.

A Fényszaru tűnik esélyesebbnek jelenleg, hiszen egyrészt a Hida múlt heti 8–0-s veresége kissé megrendíthette a csapatot, melyet Kemecsi Lászlóék minden bizonnyal kihasználnának. Másrészt míg Antal Gáborék csak olyan csapatokat győztek le eddig, melyek a tabella alsó felében tanyáznak, egyetlen rangadójukon pedig simán kikaptak, addig a Jászfényszaru a Tószeget és a Rákóczifalvát is felülmúlta, illetve az újonc Tiszagyenda ellen is nyerni tudott. A Szajol ellen pedig szoros mérkőzésen az utolsó percekben szenvedett vereséget.

Mindezek ellenére kiélezett találkozóra lehet számítani szombaton a jászsági derbin. A Jánoshida bízik abban, hogy ki tudja javítani a legutóbbi nagyarányú vereségét, a Jászfényszaru pedig tovább folytatná jó sorozatát.

Mesterszemmel

Antal Gábor, a Jánoshida vezetőedzője: – Szeretnénk kijavítani a múlt heti nagyarányú vereségünket. Talán még időben jött számunkra a pofon. Fel akarjuk venni a versenyt hétvégén a jó erőkből álló Fényszaru ellen, és otthon tartani a három pontot.

Kemecsi László, a Jászfényszaru vezetőedzője: – Jól ismerjük a Jánoshida együttesét, rengeteg rutinnal rendelkező csapat. Hátul masszív védelem, elöl veszélyesre támadásokra számítunk. Sajnos minket is elért a betegség- és sérüléshullám, de szerencsére bő a keretünk, és megfelelő létszámban várhatjuk a találkozót. Nem téveszt meg minket a hidaiak előző heti fiaskója, és biztosak vagyunk benne, hogy kettőzött erővel küzdenek majd.

További párosítások:

Szombat: Lurkó Focimánia–Kunhegyes, Kenderes–Mezőtúr, Tiszaföldvár–Kisújszállás, Rákóczifalva–Szajol, Tiszagyenda–Tószeg, 15.30. Vasárnap: Jászberény–Cserkeszőlő, Törökszentmiklós–Kunszentmárton, 15.30.