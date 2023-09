NB III., Dél-Keleti csoport

Martfűi LSE - ESMTK 3-2 (1-1)

Martfű, 300 néző, vezette: Török Mihály (Elek, Bense)

Martfű: GERHÁT – Draskóczi, MLINÁRCSIK, SZÉKELY D., Ficsor (Kinyig 87.) – Tóth N. (Csúri, a szünetben) – PINTÉR V. (Polyák, 90+1.), ASZTALOS – Kasik (Vadas 66.), Kriska, Sindel (Szabó T., a szünetben). Megbízott edző: Vadas Gergő.

Gólszerzők: Draskóczi (19.), Kriska (82.), Pintér V. (87.), ill. Bán (12.), Molnár (76.)

A Martfű csapata megszerezte első győzelmét szerdán, ráadásul idegenből hozta el a három pontot. Önbizalommal teli, az újabb siker reményében fogadták a még veretlen ESMTK gárdáját.

Támadólag léptek fel a vendégek, és hamar megszerezték a vezetést is. Szerencsére gyorsan egalizált a Martfű, és a játék is kiegyenlítettebbé vált. A félidő második része pedig már inkább a hazaiaké volt, akik továbbra is nagy lelkesedéssel vetették magukat a küzdelembe.

Fordulás után két nagy helyzetet is elrontott a vendéglátó, amelyet góllal büntetett az ESMTK gárdája. Ez újabb ébresztőt fújt a közönsége által is támogatott Tisza-parti együttesnek, magukhoz ragadták a kezdeményezést és előbb kiegyenlítették az állást, majd a győztes találatot is bevitték. A csapat újabb bravúrja egyelőre még a meglepetés kategóriába tartozik, de ha így folytatják a jövőben már nem lesz az.

Vadas Gergő:

Az első tizenöt perc alapján kiegyeztünk volna a végén egy döntetlennel. A folytatásban azonban csapatunk újra igazolta erejét, amit mi sem mutatott jobban, minthogy kétszer is felálltunk az ellenfél vezetése után.