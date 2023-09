Szerdán rendezték a Vármegyei Kupa második fordulójának első felvonását. Az eredetileg kiírt hat mérkőzésből kettő is elmaradt, ugyanis a Tiszapüspöki és a Nagyiván is lemondta a találkozót, így a Szajol és a Kenderes is játék nélkül került a következő körbe. Érdekesség, hogy a kenderesieknek eddig egyszer sem kellett pályára lépniük a továbbjutáshoz, így gyakorlatilag mérkőzés nélkül jutottak a harmadik fordulóba.

A játéknap legnagyobb meglepetését a Jászalsószentgyörgy okozta, miután 2–2-t játszott a Jászberénnyel, a szabály szerint pedig döntetlen esetén az alacsonyabb osztályú csapat léphet a következő fordulóba. A másik jászsági csatán a Jánoshida a 85. percben vívta ki a továbbjutást a Jászapáti otthonában, a Cserkeszőlő a Besenyszögöt, a Törökszentmiklós pedig a Tiszaszőlőst győzte le magabiztosan.

Eredmények:

Jászapáti–Jánoshida 1–2 (0–1)

Jászapáti, vezette: Halgat János (Golecz G., Peredi T.)

Gólszerzők: Szabari (65.), ill. Szokolai (3., 85. – az elsőt tizenegyesből).

Jászalsószentgyörgy–Jászberény 2–2 (0–1)

Jászalsószentgyörgy, vezette: Kóródi Ferenc (Dékány Z., Kerekes B.)

Gólszerzők: Kanalas (51.), Fekete T. (61.), ill. Gerevics (11.), Fajkó (64.).

Kiállítva: Palcsó (58.), Varga L. (90+6.) – mindketten Jászberény.

Besenyszög–Cserkeszőlő 2–5 (1–2)

Besenyszög, vezette: Medve Dóra (Arany L., Szénási G.)

Gólszerzők: Csabajda (25.), Héja (83.), ill. Benke A. (14.), Benke P. (19., 87., 90+1.), Farkas M. (49.).

Tiszaszőlős–Törökszentmiklós 2–6 (1–3)

Tiszaszőlős, vezette: Ábel Péter (Járdán L., Mati V.)

Gólszerzők: Czinege (1.), Báder (53.), ill. Puporka (15.), Falusi (40.), Farkas I. (45.), Kóródi (59.), Földi (77.), Vona (78.).

Tiszapüspöki–Szajol 0–3 (Elmaradt)

Nagyiván–Kenderes 0–3 (Elmaradt)