Jászság csoport

Újszász–Kőtelek 7–0 (6–0)

Újszász, vezette: Huszár József (Golecz G., Dékány Z.)

Gólszerzők: Kanalas (4.), Sipos Zs. (6., 39., 45.), Mérész (37., 41.), Konka (47.).

Kiütéses győzelmet aratott az Újszász a Kőtelek ellen, amely két meccs után még nem szerzett gólt.

Öcsöd–Zagyvarékas 2–4 (1–2)

Kunszentmárton, vezette: Faragó Attila (Szilvási Z., Deák G.)

Gólszerzők: Demjén (7.), Ambrus (85.), ill. Serbán (41.), Czibak (42.), Ábel P. (72., 76.).

Az újoncok csatáján a Zagyvarékas szezonbeli első meccsén hátrányból fordítva tudott nyerni az Öcsöd ellen.

Jászjákóhalma–Jászszentandrás 8–1 (5–0)

Jászjákóhalma, vezette: Golecz Gábor (Bodzsár J., Kósa K.)

Gólszerzők: Fejes (31., 42.), Tóth F. (35., 63.), Nagy S. (40.), Molnár L. (45.), Bendó (65.), Lénárt (82.), ill. Torba (47.).

Már az első félidőben eldöntötte a meccs sorsát a Jákóhalma a Szentandrással szemben, a második félidőben pedig tovább növelte előnyét, és vezeti a Jászság csoport tabelláját.

Jászágó–Jászkisér 2–1 (0–1)

Jászágó, vezette: Medvegy Zsolt (Major I., Hűvös A.)

Gólszerzők: Németh G. (52.), Kis M. (77.), ill. Bokor (9.).

Tizenhárom év után rendeztek ismét meccset Jászágón, a mérkőzést megelőzően ünnepélyes megnyitót is tartottak, illetve egy mazsorett csoport is fellépett. A találkozót végül az ágóiak nyerték 2–1-re hátrányból fordítva. Így a hétközi Vármegyei Kupa összecsapás után a bajnokit követően is az Ágó örülhetett.