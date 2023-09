Lehet mondani, hogy évtizedek óta óriási csatát vív egymással a két vidéki pólósfellegvár csapata. Ha csak az elmúlt évtizedeket nézzük, bajnoki és magyar kupadöntőt is vívtak egymással a felek, sőt, 2017-ben még a BL-elődöntőjében is összemérték erejüket. Mostanság nem a bajnoki trófeáért küzdenek, de csatájuk rendre nagy küzdelmet és izgalmakat hoz, így volt ez szerdán is az egri Bárány-uszoda nyitott medencéjében.

Három negyeden át egymás nyomában loholtak a felek, ám 8–8-as állást követően Kovács Gergő, Jansik Dávid és Pető Attila találataira nem érkezett válasz. Ne felejtkezzünk el Bányai Márk kapusról sem, aki ebben az időszakban a ziccerek mellett két ötméterest is hárított.

– Lehet mondani, hogy nehéz szülés volt, a lényeg hogy nyertünk, és fontos három pontot szereztünk – mondta honlapunknak Hangay Zoltán, a Dózsa edzője. – Három negyeden át fej-fej mellett haladtunk, a hajrában azonban tudtunk váltani, robbantottunk, és elhúztunk az egriektől. Örülünk a győzelemnek, tovább kell építeni a játékunkat, és még sok tennivalónk van a csapattá formálódás terén is.

ZF-Eger–Szolnoki Dózsa Praktiker 8–11 (3–3, 2–2, 2–3, 1–3)

Eger, 200 néző. Vezette: Vogel G., Fodor R.

Eger: KRÉMER – Rádli 1, Biros S., Sudár, Spitz, KRIJESTORAC 4, Gólya 2. Csere: MURISIC 1, Mészáros, Tomozi, Dóczi, Rustamov, Domokos, Borbély. Edző: Tóth Kálmán

Szolnok: BÁNYAI – Pető 1, KOVÁCS G. 3, Pásztor 1, Ágh, JANSIK 4, Vámosi. Csere: Szeghalmi 1. Ionescu 1, Schmölcz, Vismeg, Teleki, Simon D. Edző: Hangay Zoltán

Gól – emberelőnyből: 9/4, ill. 8/4

Gól – ötméteresből: 3/1, ill. –

További párosítások: Miskolc–BVSC 8–10, KSI–Szentes 8–10, Kaposvár–FTC 3–14.