Interjút adott az Olajbányász saját Youtube-csatornájának Miodrag Rajkovics. A piros-feketék vezetőedzője ebben részletesen mesélt arról, miként zajlik a felkészülés az idényre, milyen esélyeket lát csapata számára, milyennek ítéli játékosait, a várost és a szurkolókat.

Büszke és boldog vagyok, hogy az Olajbányásznál dolgozhatok – kezdte a szerb tréner, aki elmondása szerint sok jót hallott a klubról, hiszen több honfitársa játszott az Olajnál a korábbi években.

– A kezdetektől, mióta ideérkeztem, érezhető, hogy Szolnok kosárlabdaváros. Már akkor felismertek az utcán, amikor még munkába sem álltam. Ez azt mondatja velem, hogy az emberek szeretik, beszélnek itt a kosárlabdáról. Egy ilyen környezetben jó dolgozni. A pályán lévő és az azon kívüli feltételek egyaránt minden igényt kielégítőek. Az egész egy jó csomag együtt.

Ez egy jó lehetőség számomra, hogy valami jót, valami nagyot alkossak

– fogalmazott Rajkovics.

Mint mondta, az új edző, új stílust, új szabályokat jelent. Emiatt extra törekvésre van szükség mindenkitől, hogy alkalmazkodjanak egymáshoz. Úgy véli, a csapat összeállt, úgy látja, az első hetek után már minden jobb, méghozzá sokkal. Az első felkészülési meccsek alapján szerinte jó irányba haladnak.

A csapat erősségei közül kettőt emelt ki a szakvezető. Az egyik legfontosabb, hogy Szolnok kosárlabdaváros. Ezt – amint fogalmazott – éreznie kell mindenkinek, aki a klubhoz akar tartozni. – Ez nagy felelősséggel jár, és aki ezt nem érzi, annak lesznek nehézségeit.

Azt hiszem, én már érzem. De a játékosoknak is éreznie kell.

– De ez jó dolog. Hiszen olyan városba érkeztünk, ahol nagy érdeklődés övezi a kosárlabdát. Kötelességemnek tartom, hogy adjunk valamit a szurkolóknak. Ezért "legalább" versenyképesnek kell lennünk, és harcolni a bajnoki címért – mondta.

A másik erősségként a minőségi hazai játékosok alkotta magot említette. Kiemelte, ők már egységesek, ők már egy csapatot alkotnak.

Játékosai közül külön kiemelni egyelőre egyik játékosát sem szeretné Rajkovics, általánosságban úgy látja, remek hozzáállású játékosai vannak.

– Probléma egyedül a megszokásokból adódik. Mint az élet minden részén, itt is vannak megszokások. Ezek nagy része jó, de van, ami rossz – vont párhuzamot az edző. A rossz berögződéseken sok munkával ugyan, de változtatni szeretne.

Nem vagyok könnyű edző, és az elvárásaim is extrém magasak. A pályán szeretnék minden részletre figyelni

– fogalmazott.

Pallai Tamásról megemlítette, hogy az egyik legnagyobb magyar tehetségnek tartja. Aki azonban sérült volt az előző idényben, és nagy munka árán már visszatért, de még mindig extra edzésre van szüksége, hiszen ott tart most, ahol egy évvel ezelőtt kellett volna tartania. Úgy látja, Pallai szerinte elvégzi a szükséges pluszmunkát, az első edzőmeccseken is ő kapta a legtöbb játékpercet. Nagy ígéretnek nevezte Lukács Norbertet is, aki fiatal kora ellenére már a válogatottban játszik. Emiatt azonban most ő csatlakozott legkésőbb a felkészüléshez.

A légiósokkal szemben viszont jóval kritikusabb volt.

– A külföldi játékosok jó emberek, jó velük dolgozni. De nem úgy érkeztek, hogy készen állnak.

Tíz százalékát sem teljesítették az elvárásaimnak. Nem úgy dolgoztak a nyáron, ahogy ígérték, hogy dolgoznak, emiatt az elvárásaimat irányukba csökkentenem kell

– fejtette ki Rajkovics.

– Nehéz időszak áll előttünk, kemény munka vár ránk, hogy formába kerüljünk. Nem azt akarom, hogy tavalyi szinten játszunk, hanem azt, hogy fejlődjünk, hogy minden játékos lépjen előre.

A célok kapcsán egyértelműen a bajnoki címet tűzte ki, de nem lesz csalódott akkor sem, hogy ez esetleg mégsem sikerül, hiszen – mint mondta – a többi klub is keményen dolgozik, és befektet a csapatába.

– Ami a költségvetésünket illeti: az versenyképes. De "csak" versenyképes. Öt-hat másik együttessel állunk egy szinten. Talán a Falco emelkedik ki. De ez nem számít, hiszen minden ellenféllel szemben győzni szeretnénk. Szolnokon mindig a bajnoki cím a cél. Hogy ebből mennyi valósítható meg, majd kiderül – magyarázta.

A szurkolókról szólva meggyőződése, ha ők lesznek "a hatodik ember", az hatalmas előnyt jelent. Szerinte ezért nagyon tisztelnünk kell őket.

– Edzőként azt ígérhetem, nem csak a mérkőzéseken, de minden egyes edzésen keményen dolgozunk azért, hogy a lehető legjobbat lássák tőlünk.