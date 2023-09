A szezon előtt a Tószegnél az első öt hely valamelyikét tűzték ki célul az idei szezonra. Kiss Balázs már akkor is elmondta, hogy tudják, milyen nehéz a csapat sorsolása a bajnokság elején, de mindent megtesznek annak érdekében, hogy minél több pontot gyűjtsenek. Az első mérkőzésen 5–4-es vereséget szenvedtek a Tiszaföldvártól, majd a második fordulóban egy újabb szoros vereség (2–1) következett a Jászfényszaru ellen. Ezt követően a Szajol (4–2) és a Törökszentmiklós (4–0) is négy gólt szerzett ellenük, így pont nélkül zárták a rangadók sorát. Majd gondolhattuk, kicsit fellélegezhetnek a tószegiek, és rátérhetnek a győztesek útjára, hiszen az újonc Tiszagyendával találkoznak az ötödik fordulóban. Ehelyett egy újabb pofonba szaladt bele az együttes, ugyanis a frissen feljutott gyendaiak hatszor vették be a Tószeg kapuját (6–1), így öt fordulót követően nulla ponttal és 21 kapott találattal a tabella utolsó, 16. helyén szerénykedik a csapat.

Az talán már most látszik – bár még hosszú a bajnokság –, hogy az első öt helyre nem férnek oda a tószegiek, ugyanis aki ilyen előkelő helyen szeretne szerepelni, annak a riválisoktól is pontokat kell szereznie, ez pedig nem sikerült, arról nem is beszélve, hogy a kötelező győzelmet sem tudták hozni.

Kiss Balázs, a Tószeg KSE edzője az öt meccset követően pedig benyújtotta lemondását, amelyet a vezetőség elfogadott, így a továbbiakban már nem ő irányítja a férfi együttest, azonban a felnőtt csapat játékosaként és a női gárda edzőjeként továbbra is a klub szolgálatára áll. Kiss 2021 decemberében vette át a tószegiek irányítását, akiket előbb a negyedik, majd a hetedik helyig vezetett.

– Nagyon nehéz döntést kellett meghoznom, melynek a legfőbb oka a csapat sikertelensége volt – nyilatkozta hírportálunknak Kiss Balázs. – Az utóbbi hetek mérkőzései után kezdett el körvonalazódni bennem a lemondás gondolata. Az első négy vereségünket a bajnokságban még talán meg lehet magyarázni azzal, hogy jó csapatoktól kaptunk ki, de ahogy kikaptunk, az csalódást keltő volt. Különösen az utolsó, Tiszagyenda elleni kudarc. Mindig igyekeztem a legjobb tudásom szerint dolgozni, napokig gondolkodtam egy-egy mérkőzésen, de az együttesnek úgy gondolom változásra van szüksége. Játékosként ettől függetlenül a továbbiakban is segítem majd a Tószeget.

Kiss Balázs helyét az edzői poszton a csapat egyik játékosa, Urbán-Szabó Viktor veszi át, aki a hétvégi, Rákóczifalva elleni hazai bajnoki mérkőzésen irányítja először a csapatot.