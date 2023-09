Négy százszázalékos csapat fut neki a jászkunsági megyei első osztály negyedik fordulójának, de ennél kevesebb jön ki belőle.

Ez akkor is így lesz, ha a négy makulátlan gárda – a Törökszentmiklós, a Mezőtúr, a Tiszaföldvár és a Jánoshida – mindegyike kiválóan játszik. Utóbbi kettő ugyanis egymással néz farkasszemet a hétvégén, valamelyikük biztosan pontokat veszít. A bajnokságot jelenleg vezető Miklósnak és a Mezőtúrnak papíron könnyebbnek ígérkező meccsei lesznek: mindketten nullapontos együttes vendégei lesznek, a TFC Tószegre, a MAFC Kunhegyesre látogat.

Nem a Tiszaföldvár–Jánoshida összecsapás ugyanakkor az egyetlen „forró” párosítása az aktuális fordulónak. A Jászfényszaru–Rákóczifalva találkozónak is rangadóillata van, de érdekes lehet az is, vajon a Jászberény elindul-e felfelé a tabellán, amihez most a Kunszentmártont kellene két vállra fektetnie.

A negyedik kör párosításainak topmeccse viszont minden bizonnyal a forduló derbije, a Kenderes–Kisújszállás szomszédvári csata lesz.

Szombat, 16.00

Kenderes–Kisújszállás

Egyelőre egyik csapat sem brillírozik a bajnokságban, jóllehet, nem is biztos, hogy ez lenne az elvárás. Kenderesen a bajnoki idény előtt a középmezőnybe kerülést tették meg végcélnak, míg az előző idényben élcsapatnak számító Kisújszállástól számos meghatározó játékost elhappoltak a nyári szünet során.

A múlt szezonban egyébként hasonlóan a bajnokság elejére sorsolták össze a csapatokat. Akkor már augusztusban, a második fordulóban összecsaptak, majd februárban, közvetlenül a téli szendergés után játszottak egymással. Tavaly a Kenderes újoncként állt helyt a megye I.-ben, ennek megfelelően a két csapat párharcait a Kisújszállás uralta. Augusztusban hazai pályán 5–1-re nyertek, majd „farsangi” látogatását 1–0-val tudta le a Kisúj. Ám azokból a győzelmekből nem szabad kiindulniuk, hiszen a kenderesiek hálóját ezen a két meccsen öt góllal megterhelő Csikós Lajos sincs már a nagykunságiaknál.

A soros idényben egy-egy győzelmet zsebelt be idáig mindkét csapat, ezek mellé két-két vereség társul. Vagyis a Kisújszállás és a Kenderes is három ponttal áll a tabellán, jobb gólkülönbsége révén egyelőre előbbiek a kilencedik, utóbbiak a 11. helyen tanyáznak. De nem elképzelhetetlen a helycsere, hiszen a Kenderes az előző fordulóban a Jánoshida dolgát is megnehezítette (1–2). Rossz formában viszont a kisújszállásiak sincsenek, mivel azt a bizonyos győzelmet épp az előző körben szerezték meg Kunhegyesen ­(4–1).

Hiányzók mindkét oldalon akadnak: a kenderesi csapatnál Daróczi Dávid és Bodó Tamás esett ki huzamosabb időre, Penti Alex pedig tízhetes eltiltását tölti. A Kisújszállásnál továbbra is várat magára Dobos Róbert és Balla Dávid pályára lépése, és Kása Tibor sem állhat még az együttese rendelkezésére.

Külön érdekessége a találkozónak Újfalvi Erik személye: a vendégcsapat szakvezetője ugyanis az elmúlt idényt követően éppen Kenderesről tette át székhelyét a szomszéd város csapatához.

Mesterszemmel

Gulyás Gyula, a Kenderes edzője: – Noha ugyanúgy készültünk erre a találkozóra, mint bármely másikra, azért már dolgozik az adrenalin a játékosokban. Ez érthető, hiszen a találkozó a helyezéstől függetlenül is presztízsmeccs. Játékosként és edzőként is számtalanszor voltam hasonló helyzetben, úgyhogy átérezzük ennek fontosságát. Lelkes ellenfélre számítok, de a mi srácaink is mindent megtesznek majd a győzelemért. Jó iramú, harcos meccsre számítok, és bízom benne, hogy a hármas sípszó után mi örülhetünk majd.

Újfalvi Erik, a Kisújszállás edzője: – Fontos számunkra ez a mérkőzés, hiszen nem indultunk jól a bajnokságban. Magyarázkodásnak azonban nincs helye! Múlt héten ha nem is tökéletes, de taktikus játékkal nyerni tudtunk. Ha ezt meg tudjuk tenni a továbbiakban is, akkor elérhetjük célunkat. Azt gondolom, képesek lehetünk meglepni ellenfelünket, és reális esélyünk van a győzelemre.

A 4. forduló további párosításai: Szombat: Tószeg–Törökszentmiklós, Szajol–Tiszagyenda, Jászfényszaru–Rákóczifalva, Tiszaföldvár–Jánoshida, Kunhegyes–Mezőtúr, 16.00. Vasárnap: Cserkeszőlő–Lurkó Focimánia, Kunszentmárton–Jászberény, 16.00.