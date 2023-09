Félig teli sörösdoboz repült be augusztus 18-án a szajoli csapat gyepére, miközben a pályán a hazai gárda épp a Jászfényszaru elleni szezonnyitó bajnokit játszotta. A mérkőzést félbeszakították, megtörtént az ilyenkor szokásos eligazítás is, ám az eset – amelyben jócskán ittas nézők voltak a ludasok – a meccs későbbi részében is megismétlődött. Ugyanebben a fordulóban a Jászberény–Mezőtúr mérkőzésen verekedés történt a nézőtéren. A Szajolt és a Jászberényt az esetek kapcsán zárt kapus büntetéssel sújtotta az MLSZ Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Igazgatósága. Ennek ellenére az augusztus végi második fordulót követően is repkedtek a bírságok, a pénzbüntetés mellett ráadásul többeket hosszú hónapokra eltiltottak a futballtól.

Bár az illetékes igazgatóság szerint nem áll szigorítás a mostani szankciók mögött, de nem is a véletlen műve, hogy kiszabták azokat.

A bajnokság indulásakor a szurkolóknak is vissza kell állniuk arra, mi a rend a futballpályákon. Hosszú volt a nyári szünet, a nézők elszoktak a lelátói szabályoktól. Ezért a bajnoki rajtok tájékán minden évben általánosan elmondható, hogy gyakoribbak a szurkolói túlkapások. Az első két-három fordulóban mindig több atrocitás történik – fejtette ki érdeklődésünkre a megyei igazgatóság vezetője. Varga Zsolt emlékeztetett, így volt ez tavaly is, amikor a Kunszentmárton és a Cserkeszőlő szurkolói estek túlzásba az idénykezdetkor. Az akkori kihágások súlyos százezrekkel terhelték meg a klubok kasszáját.

A büntetések viszont nem szigorodtak. A megyei igazgatóság törekvése az, hogy a nézők szórakozzanak, de a játékon, és ne másokon, azok kárára.

– Nem megszüntetni szeretnénk a szurkolást, és azt sem várja senki, hogy frakkban és nyakkendőben jöjjenek ki a szurkolók. A lelátói szidalmak egy bizonyos szintig tolerálhatók is, kisebb, vagy egyszeri odamondások beleférnek.

De húzni kell egy határt. Ha valaki az ellenfél egy játékosára, vagy a játékvezetőre rászáll, hosszú percekig gyalázza, külleme, származása miatt folyamatosan becsmérli, mindezt teljesen függetlenül attól, hogy a pályán mi történik, az már nem fér bele

– magyarázta az igazgató.

Utóbbi szerinte azért is problémás, mert befolyásolni lehet vele a találkozókat. A kipécézett játékos előbb-utóbb maga is szövegelni kezdhet, amiért ő is lapot kaphat. A szurkolók gyakran ezért is provokálják az ellenfél egyes játékosait. Az MLSZ álláspontja viszont az, hogy ne így dőljenek el a találkozók.

– Meg kell érteniük a szurkolóknak, hogy ezáltal a saját klubjukkal tolnak ki. Az MLSZ ugyanis nem büntetheti a szurkolókat. Mi annyit tehetünk, hogy az egyes klubokat büntetjük, mivel kvázi engedték, hogy elfogadhatatlanul viselkedjenek szurkolóik az általuk rendezett mérkőzésen. Ez történt most is. Mindössze ugyanazt a következetességet alkalmaztuk, amit az előző idényben is.

A megoldást az igazgató szerint az jelenti, ha a klubok felkészítik a szurkolóikat a sportszerű viselkedésre. Az atrocitások 80-85 százaléka ugyanis a megelőzésen múlik. Ebben partnerek az egyesületek is. Amint az első vaskos bírságok megérkeznek a klubokhoz, a kirívó esetek általában maguktól is megszűnnek, az első szeptemberi fordulóban már nem is történtek a szezonkezdetben tapasztalthoz hasonló visszásságok.

Varga Zsolt hozzátette, tudatos oktatással is igyekeznek segíteni a klubokat. A bajnokságok kezdete előtt tartottak egy ligaértekezletet, utána pedig egy rendezőit egyeztetést is. Ezeken felhívták az egyesületek figyelmét arra, hogyan előzzék meg az atrocitásokat, és miként ismerhetik fel a problémás eseteket.