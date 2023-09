Utolsó felkészülési mérkőzéseit játszotta hétvégén, az NB I.-es bajnoki nyitány előtt egy héttel a Szolnoki Olajbányász csapata. A Tisza-partiak Körmenden, a tragikus körülmények között elhunyt egykori játékosról, Mogyorósy Szilárdról elnevezett, immár 17. alkalommal megrendezett emléktornán léptek pályára.

Elsőként pénteken, az Euro Kupában is érdekelt ciprusi Anorthosis Famagusta várt az Olajra. Rudner Gáborék az első negyedben még jól tartották magukat, 19–20, ám a második játékrészt tíz pontnál is többel nyerték a szigetországiak, 13–24, ezt a különbséget pedig tartották is végéig. A szolnokiak így Körmend–Graz mérkőzésen vesztes osztrák együttessel mérkőzhettek a bronzéremért.

Utóbbit sikerült is megszereznie Miodrag Rajkovics legénységének. Noha a mérkőzés inkább a stájer csapat szája íze szerint alakul, egy pazar utolsó tíz perccel az Olajbányász megfordította a találkozót. A szolnokiak ezzel győztesen hagyhatták el a parkettet utolsó felkészülési mérkőzésükön, a következő összecsapásuk már élesben, a Paks elleni pénteki bajnoki nyitány lesz.

Szolnoki Olajbányász–UBSC Raiffeisen Graz 98–92 (26–22, 15–23, 25–29, 32–18)

Körmend, 200 néző, vezette: Goda L., Szilágyi B., dr. Németh P.

Szolnok: Clay 14/3, Pallai, 14/9, Eads 16/3, Lukács N. 7/3, Wiggins 17, Révész 10, Thomas 9, Pongó 8/6, Rudner 3/3, Sebők A. Edző: Miodrag Rajkovics.

Graz: Cooks 42/18, Smith 20/6, Shaw 8, Diggs 5, Podany 3/3, Simonev 4/3, Sacher, Anclisc 10/6. Edző: Ervin Dragsics.

Döntő, XVII. Mogyorósy Szilárd Emléktorna: Körmend–Anorthosis Famagusta 78-91.