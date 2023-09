Jubileumi, tizedik évfordulójához érkezett a Gereblye kupa, amit a tíz esztendővel ezelőtt váratlanul elhunyt Balla Endre egykori országos bajnok lábteniszezőről – annak beceneve után – neveztek el.

Szombaton, Szolnokon került sor a rendezvényre, amelyre most először több, más településekről érkezett páros is nevezett, így Budapestről, Vácról és Miskolcról is voltak jelen tengósok. A jelentkezőket három, egyenként négycsapatos csoportba osztották a szervezők, amelyekből a két legjobb került tovább.

Kimondottan jó színvonalú partikat láthattak az érdeklődők, végül csaknem papírforma végeredmények születtek, a tavaly győztes Ács Károly, Fazekas Péter páros megvédte címét. Talán az okozott némi meglepetést, hogy az Orosz Zsolt, Cziczás Sándor duó nem fért fel a dobogóra. A jó hangulatú rendezvényt vacsorával zárták a résztvevők, még különdíjak is gazdára találtak, így Horváth Péter a legjobb játékos, a torna fair play díjasai pedig a Kocza Sándor és dr. Őrlős Gábor lettek.

Végeredmény: 1. Ács Károly, Fazekas Péter, 2. Horváth Péter, Fehér Norbert, 3. Lénárt András, Nagy Zoltán.