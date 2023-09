NB III. Észak-Keleti csoport

Szombat, 16.00

Facultas-Tiszafüredi VSE–Kisvárda Master Good II.

Két évvel ezelőtt kezdte hasonlóan gyengén NB III.-as szezonját a Tiszafüred, akkor négy pont állt a neve mellett – most kettő –, és simán bennmaradt az év végén. Ezen okfejtés mentén haladva nagyon nehéz dolga lehet a Tisza-tó-parti gárdának ebben a bajnokságban, ha azonban azt nézzük, hogy mérkőzéseik többségén dominálni képesek, már nem ennyire riasztó a helyzet. Legutóbb Kalmár Ferenc révén kapufákig is eljutottak, a szerdai csapatépítő csónakázás, valamint Engel Alex visszatérése nagyban segíthet a pozitívabb hangulat megteremtésében, mindez együtt pedig eredményességgel is párosulhat. A Kisvárda II. persze így is nagy falat, a negyedik helyen tanyázik, ráadásul a válogatottszünet miatt akár az NB I.-es keretéből is válogathat.