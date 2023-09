A Gera vezette csapat remek felkészülést tudhat maga mögött, hiszen a közel egy év alatt lejátszott nyolc gyakorló mérkőzéséből hatot megnyert és mindössze két vereséget szenvedett el. Egy hét múlva már tétmeccsen kell a huszonnégy meghívott játékosnak bizonyítania, hogy nem véletlenül esett a tréner választása éppen rájuk. Szeptember 7-én a Kazah válogatott látogat Szegedre, rá öt napra pedig Máltán lép fel a nemzeti tizenegy.

Nagyszerű hír, hogy a most kihirdetett keretbe négy volt szolnoki labdarúgó is meghívóhoz jutott, így Komáromi György (Puskás Akadémia), Csinger Márk (DAC - Dunaszerdahely), Fehér Csanád (Újpest FC) és Szabó Alex (Bp. Honvéd) is helyett kapott a listán.

Gera Zoltán elmondta, hogy szeretnének két győzelemmel kezdeni, ami csak látszólag lesz egyszerű feladat. Három újonc is velük készül – köztük Fehér Csanád – ami részben teljesítményüknek, valamint annak is köszönhető, hogy négy futballista is már a felnőttek között bizonyíthat. A volt szolnoki fiúknak egyébként komoly esélyük van a pályára lépésre, hiszen valamennyien játszanak is klubcsapataikban.