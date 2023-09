– Reális eredmény született. A fiúk mindent megtettek a kvótaszerzésért, de ezúttal nem jött össze. A huszadik helyezést el tudjuk fogadni, nincs miért szégyenkezni – összegzett lapunk érdeklődésére Molnár Dezső, a Szolnoki Sportcentrum – Sportiskola és a Tisza Evezős Egylet vezetőedzője. A szakembert annak kapcsán kérdeztük, hogy a múlt heti evezős világbajnokságon tanítványai, a sportcentrumos Simon Béla és Juhász Adrián alkotta magyar kormányos nélküli kettes D döntős volt, és összességében a huszadik helyen végzett a belgrádi világbajnokságon.

Mint a szakvezető elmondta, a fiúknak sem volt kellően stabil a teljesítménye, de fontos az is, hogy az elmúlt években rendkívül besűrűsödött, tömörré vált a mezőny a kormányos nélküli ketteseknél. Öt-hat másodpercen belül 12-13 hajó is van, ez az öt-hat másodperc pedig pályáról pályára változhat az egységek között.

– Sok múlik azon, ki mennyire fáradt el, ki mennyi ideig tudott regenerálódni – mondta a szakvezető, aki tavalyig a magyar válogatott szövetségi kapitánya is volt. Hozzátette, nem érezte az átütőerőt a kettesnél. Ugyanakkor végig oldalszeles, nagyon rossz pályákat kaptak, ami döntően befolyásolta a verseny kimenetelét. A belgrádi világbajnokságot például az a svájci egység nyerte, amelyet a tavalyi Európa-bajnokságon megverte a Simon, Juhász kettes – mutatott rá.

Hogy a pótkvalifikációt vállalják-e, azt egyelőre nem döntötték el. – Nem tudjuk egyelőre, mi lesz, a versenyzők döntésétől is függ, miként folytatjuk – tette hozzá.

A világbajnokságról az ezüstérmet hazahozó Furkó Kálmán (Szolnoki Sportcentrum), valamint Szabó (GYAC) alkotta könnyűsúlyú kettesek kapcsán a vezetőedző úgy értékelt: „hozták a kötelezőt”. Mint mondta, amióta szó van róla, hogy a szám kikerül a programból, nem indít hajót annyi ország. Ami szerinte azért is kár, mert ha többen indulnának, akkor is ugyanez a végeredmény születne. Molnár Dezső ennek kapcsán emlékeztetett, a Furkó, Szabó kettes az idei egyetemi világjátékokon is megszerezte a bronzérmet.