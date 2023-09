NB III. Észak-Keleti csoport

DVSC II.–Karcagi SE 3–1 (2–0)

Debrecen, 200 néző, vezette: Ujhelyi Tamás (Flinta Z., Zahorecz R.).

Karcag: Kovács P. – Kovács D, Győri Á., Nikic (Kis B. 46.), Pataki (Aranyos 46.) - Andric (Győri B. 76.), Constantinescu - Kónya, Gránicz (Antic 46.), SZÉKELY - Hujbert (Béres 73.). Megbízott edző: Orosz István.

Gólszerzők: Nwachuwku (13.), Batai (41.), Horváth Z. (63.), ill. Székely (75.)

A nagykunsági klubnál a dobogós helyek valamelyikét tűzték ki célként az együttes elé a szezon előtt. Ettől egyelőre messze vannak a fiúk és az eddigi szereplést nézve nem is reális elvárás.

A szombati matinén az első debreceni gólig kiegyenlített erők küzdelme jellemezte a találkozót. Az első hazai helyzet viszont gólt eredményezett, a második előtti egyéni hiba pedig lényegében el is döntötte a meccs sorsát. Meglehetősen tompán játszottak a vendégek ebben a játékrészben, munka nélkül hagyva a hajdúságiak hálóőrét.

Jó szálltak be azonban a cserék a második félidőben, amely helyzeteket is eredményezett a DVSC II. kapuja előtt. Gólig viszont nem jutottak ekkor még Székely Dávidék, a vendéglátók kontrái viszont szinte minden esetben veszélyesek voltak. Egy ilyen után szerezték meg a harmadik találatukat is, amely végérvényesen lezárta a találkozót – a szépítés túl későn érkezett.

Orosz István: – A Debrecen akaratban és gyorsaságban is fölénk kerekedett a mérkőzés nagy részében, és gondolkodásban is rendre előttünk jártak, így megérdemelten győztek.