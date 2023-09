De Varga nem csak eredményei miatt örök beszédtéma ismerői körében. Kimagasló egyéni képességeit, a pályán, és azon kívüli karizmáját a megemlékezők közül többen is méltatták.

– Az őserő volt. Ha a magyar sporttörténelmet lapozom, kevés ilyen őserővel találkozom. Azon kevesek közé tartozom, akik még látták őt játszani. És aki látta, az megjegyezte – mondta az avatáson dr. Iglódi Endre, a Magyar Olimpiai Akadémia elnöke. – Félelmetes elhajlásos góljai, hétméteresei voltak. És sem előtte, sem utána nem láttam senkit úgy szabadból lőni a szaggatott kilencesről, mint őt – emlékezett. Mint mondta, sok közül egyik becenevét is lövőerejéről kapta: Ágyú. Másik elterjedt ragadványnevét pedig szavajárásáról, a „Góréról” kapta.

"Ágyúzásainak" is köszönhetően 1975-ben csodát tett a Debrecennel. Erről már Pető Zsolt, Abony polgármestere beszélt. – A Debreceni Dózsa Varga István vezérletével bejutott a magyar bajnoki döntőbe. Különvonat vitte a csapatot Budapestre, a Honvéd elleni fináléra, amelyre kétezerfős szurkolótábor kísérte őket. A Dózsa győztesen hagyta el a pályát. A bajnokokat valóságos tömeg fogadta a debreceni pályaudvaron, ahonnan diadalmenetben vonultak át a város főterére. Ott pedig Varga Istvánt, a csata főhősét a kézilabda királyává koronázták – elevenítette fel a történteket a polgármester.

Császár Gábor, 247-szeres magyar válogatott irányító, a Cegléd szakmai igazgatója Varga István szoboravatásán, Abonyban, 2023. szeptember 7-én

Fotó: A szerző felvétele

Járdány Vanda önkormányzati képviselő, Varga István keresztlánya arról szólt, a kézis nemcsak termetével magaslott ki. Szókimondó, őszinte ember volt, akkor is kimondta, amit gondolt, ha az nem tetszett a hallgatóságnak.

Dorogi Sándor, Varga jóbarátja tért ki arra, hogy a kézilabdázó a pályán kívül is mindig feltalálta magát, „a tsz-tagtól a miniszterig szót értett mindenkivel”. Németországi légióskodásakor is nyomban megkedvelték a helyiek, kevés nyelvtudással is remek légkört teremtett, és vitte hazánk jó hírét. Kicsit olyan volt a magyar kézilabdának, mint Puskás Öcsi a futballnak.

A klasszis életének a szoborállítás mellett szabadtéri fotókiállítással, valamint a sportoló karrierjének relikviáiból készült összeállítással is adózik Abony. Ezeket szintén csütörtökön mutatták be a közönségnek.