Augusztusban kezdte felkészülését az OB I/B-s idényre a Cegléd. Több játékossal is erősítettek nyáron, így került a klubhoz Veres Huba a Vasasból, és Zéman Márton a Fradiból. Soraikat erősíti már négy volt Invictus játékos is: Bukta Szilárd, Nagy Richárd, Kovács Milán és Süveges Máté. Rajtuk kívül a csapatkapitány Pataki Gergelynek, Hörömpő Botondnak és Balla Dominiknak is van szolnoki kötődése, így vármegyeszékhelyünk kisebb különítménnyel segíti az együttest céljuk, az első hat hely egyikének megszerzésében.

Szeptemberben egy hazai rendezésű tornán szerzett második helyezéssel hangolt a csapat a szombati bajnoki nyitányra. Mindjárt rangadóval indít Sűrű Dezső gárdája, az ASI-val mérkőznek meg szombaton, 11.30-kor, a Kőér uszodában.