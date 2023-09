NB III. Észak-Keleti csoport

Vasárnap, 16.00

Karcagi SE–Eger SE

Egyelőre a Karcag sem szerepel az előzetes várakozásoknak megfelelően, ott a sok hiányzót hozzák fel mentségként. Hatan vannak olyanok a keretben, akikre a hónap második felétől számíthat a szakmai stáb, ám addig is minden meccsen győzelemre játszik a nagykunsági együttes. Így volt ez legutóbb Cigándon is, ahol a hazai csapat örülhetett csak a pontosztozkodásnak. Csillag Lászlót örömmel töltötte el, hogy ezúttal nem kaptak gólt, de támadásban mindenképp javulnia kell együttesének. A gólfelelősök vasárnap máris bizonyíthatják az idegenben két alkalommal is négy találatot kapott Eger ellen, hogy rájuk is lehet számítani.