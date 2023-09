Elöljáróban annyit, hogy a jövő évi világversenyek miatt rendhagyó lesz a magyar élvonal bajnoki programja. Aki nem tudná, jövő januárban rendezik az Eb-t Izraelben, míg februárban a vb-t Katarban. Július 26-tól pedig már a párizsi ötkarikás játékokon lesz jelenése válogatottunknak, amely augusztusban megnyerte a fukuokai vb-t, amivel megszerezte az olimpiai kvótát.

Mivel a bajnokság gyakorlatilag leáll két és fél hónapra, a menetrend különleges lesz, csupán egy fél alapszakaszra jut idő, ami december 2-án zárul. A honi szövetség honlapja szerint ezt követően felsőházra és alsóházra osztódik a mezőny, és ezen belül játszanak egy kört a csapatok. A középszakaszba viszik az egymás elleni eredményeket az adott „házban” érdekelt együttesek, és ellentétes pályaválasztói joggal vívják az újabb meccseket (februártól), a felsőházban nyolc, az alsó házban hat fordulót. Ezt követi a rájátszás a szokásos hét megszerzett pontig az elődöntőkben, illetve a további keresztbe játszásoknál, míg a döntőben és a helyosztókon két meccset kell nyerni a jobb helyezéshez. Arról azonban egyelőre semmit sem tudni, hogy mit csinálnak majd a klubcsapatok december elejétől február végéig…

Tehát legelőször az alapszakaszra kell koncentrálniuk a csapatoknak, köztük a szolnokiaknak is. Visszatekintve az elmúlt évadra, a Tisza-partiak sokáig harcban álltak a legjobb négy közé jutásért, ám a végén csak a hatodik hely jutott nekik. A következő szezonban is mezőny első harmadába vágynak a dózsások, akiknél egy távozóval Belényesi Dávid (Nagyvárad) szemben két érkező, Böröczky Marcell (FTC) és Ionescu Erik (UVSE) volt. A Magyar Kupa küzdelmein már túlvannak az együttesek, a szolnokiak azonban elbuktak az OSC elleni negyedöntős párharcban. A trófeát ismét a Ferencváros hódította el, amely a bajnoki címnek is toronymagas esélyese. Mögötte a Vasas, az OSC, a Honvéd és a Szolnok vetélkedhet a további előkelő helyezésekért.

– Egyértelmű, hogy a mezőny első harmadában, minél előrébb akarunk végezni – mondta lapunknak Hanga Zoltán, a Dózsa vezetőedzője. – Már a szezon eleje nagyon zsúfoltnak ígérkezik, hiszen szerdán 17 órától Szegeden, majd szombaton 16-tól hazai medencében a Miskolccal játszunk. Jövő csütörtökön pedig Franciaországba utazunk Eurokupa-meccsekre, ahol három kőkemény összecsapás vár ránk. Egyelőre nem is szeretnék a nemzetközi kupával foglalkozni, a bajnoki nyitányon szeretnénk szerencsésen túl lenni. Tavaly 9–8-ra kikaptunk Szegeden, ezért most revansot akarunk venni. Sokat dolgoztunk, amit elterveztünk azt megcsináltuk. Ha csak saját magunkra figyelünk, és azt játsszuk, amit tudunk, akkor nem lehet baj a heti rajton.