Hétvégén rendezték a Magyar Kupa harmadik fordulóját, melyen több meglepetés is született. Közülük a legnagyobb, hogy a Fehérvár az NB III.-as ESMTK otthonában 1–0-s vereséget szenvedett, így a fővárosi együttes jutott tovább a következő körbe. Az élvonalbeli csapatok közül a Mezőkövesdnek is véget ért a kupa, a borsodiak a másodosztályú Ajkától kaptak ki egy góllal. Két vármegyei bajnokságban szereplő együttes is továbbjutott a negyedik körbe, a Győr-Moson-Sopron vármegyei első osztályban játszó Mezőörs az NB III.-as Nagykanizsát, míg a BLSZ I.-es Unione FC ligabeli riválisát, a Csepel UFC-t ejtette ki.

A Csábi József által irányított Kazincbarcika 2–0-ra legyőzte a Békéscsabát, ráadásul az egyik találatot a korábbi MÁV-játékos, Kurdics Levente szerezte. Eredményes volt a martfűi kötődésű Fehér Csanád is az Újpest színeiben, amely a PMFC ellen aratott 3–1-es sikert. A Lurkó Focimánia és a Szolnoki MÁV neveltje, Volter Patrik is bevette ellenfele hálóját, a Veszprém jelenlegi játékosa a Komárom elleni 4–2-es diadalból vette ki a részét egy góllal. A kenderesi kötődésű Kovács Nikolász is betalált a hétvégén, mellyel bebiztosította a Honvéd sikerét a Dorog ellen.

Eredmények, Magyar Kupa, 3. forduló:

Soroksár–Kecskemét 1–2, Nagyecsed–Ferencváros 0–8, Tatabánya–Szombathelyi MÁV Haladás VSE 2–1, ESMTK–Fehérvár 1–0, Cigánd–ZTE 0–4, Mosonmagyaróvár–Puskás Akadémia 0–2, BKV Előre–Paks 0–7, Eger–DVSC 1–2, Budaörs–Siófok 1–2, Dorog–Budapest Honvéd 2–4, Baja–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 0–7, Gödöllő–Dunaföldvár 1–2, Unione FC–Csepel 1–0, Putnok–Budafok 0–1, DEAC–Kozármisleny 1–2, Mezőörs–Nagykanizsa 1–0, Veszprém–Komárom 4–2, Dunaharaszti–Vasas 0–1, Bicske–Tiszakécske 0–3, PMFC–Újpest 1–3, Ajka–Mezőkövesd 1–0, Csákvár–Szombathelyi Haladás 1–3, Békéscsaba–Kazincbarcika 0–2, Gesztely–MTK 1–6, III. Kerületi TVE–DVTK 2–6, Pilis–Kisvárda 0–5, Körösladány–Gyirmót 0–0 – tizenegyesekkel: 0–3, Zsámbék–Győr 0–2, Szentlőrinc–BVSC-Zugló 1–0, Tiszaújváros–Nyíregyháza 1–1 – tizenegyesekkel: 3–5, PTE-PEAC–Kaposvár 0–2, Kelen SC–Bonyhád-Majos 1–0.