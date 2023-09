Mint azt lapunk is megírta, több változás is lesz a lebonyolításban. Az első és talán a legfontosabb, hogy ezentúl 8x8 csapatból áll majd a harmadosztály mezőnye. Vármegyénk együttesei a G, illetve a H csoportban játszanak majd az elkövetkező időszakban. Az oda-vissza meccsekből álló alapszakaszt követően a csoportok 1–4. és az 5–8. helyezettjei keresztbe játszanak majd egymással az érmekért, illetve a helyezésekért. A másik változásnak nagyon nem örülnek a kluboknál, hiszen növeli a működési költségeket. Az ificsapatok eddig a felnőttekkel párhuzamosan játszottak, ezentúl külön sorsolás szerint fognak szerepelni.

A címvédő törökszentmiklósi Székács KE GÉF-PRO gárdája a G jelű nyolcasban kezdi a szezont. Továbbra is Szloska Krisztián edző irányítja az együttest, amely leigazolta az NB II. elmúlt évadbeli gólkirályát, Gelley Dávidot Kunszentmártonból. Sőt, a sokszoros válogatott irányító, a rutinos Buday Dániel továbbra is a miklósiakat erősíti. Szloska edző amondó, hogy továbbra is az élmezőnyhöz akarnak tartozni.

A Szolnoki KCSE legénysége is a G csoportban fog szerepelni, immár új edző, Kovács Attila irányításával. Két érkezőjüket, Varga Imre kapust és a több mezőnyposzton is használható Arany Gergőt Kunszentmártonból igazolták. Egyértelmű, hogy a biztos bennmaradás a célja a Tisza-parti alakulatnak.

A Túrkevei VSE alakulat egy évad után tért vissza a nemzeti bajnokság mezőnyébe. A G csoportban új edző, Patocskai László irányításával fognak kézilabdázni. Több, egykoron náluk nevelkedő játékos is visszatért soraikba. Céljuk egyértelmű, szeretnék megvetni lábukat a harmadosztályban.

A legutóbb ezüstérmes Mezőtúri AFC-Syngenta viszont a H csoportban fog játszani. Soraikból Dénes Ádám és Kocsor Sándor másutt folytatja pályafutását. Új játékos lesz náluk: Csige Norbert (Békés), Losonc László (Kunszentmárton), valamint régi-új emberük, Sárosi Gergő visszatér soraikba. Csizmadia Tamás edző tanítványai a helyi sportcsarnok felújítása miatt első három mérkőzésüket idegenben játsszák majd.

Az első forduló műsora:

Péntek: Szolnok–Dabas II., 19.00. Szombat: Túrkeve–Mizse KC, 18.00. Vasárnap: Székács–Üllő, 17.00, Orosháza–Mezőtúr, 18.00.