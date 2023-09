Pedig szolnoki szempontból nem is kezdődhetett volna jobban a találkozó. Már a második percben Pelles Patrik révén vezetést szerzett a MÁV (1–0), az öröm azonban nem sokáig tartott. A korábban Szolnokon is játszó Annus Árpád tíz perccel később egyenlített (1–1), Oldal Tibor pedig egy látványos góllal meg is fordította gyorsan az állást a Pest vármegyeiek javára, 1–2.