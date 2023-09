Hamar fény derült arra is, milyen felállásban kezd a Tisza-parti csapat, Miodrag Rajkovics vezetőedző három magyar játékost is pályára küldött a feldobásra: az Olaj a Clay, Pallai, Rudner, Lukács, Wiggins ötössel kezdett. Kiderült az is, az Olajbányász új csapatkapitányának a 22 éves Pallai Tamást tette meg Rajkovics mester.