Nem volt meleg, a felhők szürkére színezték az eget, eső azonban nem esett, így tökéletes volt az időjárás a Bicogó Maraton idején. Igazi futóidő ez – nyugtázták a résztvevők, mielőtt elrajtoltak szombaton délelőtt. Ki futva, ki kerékpárral vágott neki a megméretésnek, aztán persze cseréltek, és úgy rótták a kilométereket a versenyzők.

A versenyre idén is több százan neveztek, akik közel negyvennégy kilométer megtétele után érkeztek meg a tiszasülyi célba. Ott ajándékokkal és finom ebéddel várták őket a szervezők.

A Tiszasülyért Egyesület immár tizennyolcadik alkalommal rendezte meg a Szolnokról rajtoló versenyt, mely most is sikerrel zajlott. A nagykorúvá érett különleges verseny ismét jól vizsgázott közösségépítő eseményként is.