Mint arról beszámoltunk, a Karcag kedden mindössze tizenkét mérkőzés után közös megegyezéssel szerződést bontott Csillag Lászlóval.

A nagykunságiak pedig pénteken be is jelentették új edzőjüket Varga Attila személyében, aki legutóbb Kazincbarcikán dolgozott másfél éven keresztül.

Varga Attila a Karcagi SE új edzője

Fotó: Karcagi SE/ Facebook

Az 54 éves pro licences szakember edzői pályafutása során a Soroksárt, és a Ceglédet is feljuttatta a harmadosztályból az NB II.-be, előbbivel két bajnoki címet is nyert. Az említett csapatok mellett dolgozott Mezőkövesden, Siófokon, Gyöngyösön, illetve az MTK női együttesénél is.

Varga hétfőn kezdi a munkát a karcagiaknál, akik jelenleg az NB III. Észak-Keleti csoportjának tizedik helyén állnak.