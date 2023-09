Észak-Keleti csoport

DEAC–Facultas-Tiszafüredi VSE

Vasárnap, 16.00

Bár hét forduló után továbbra is nyeretlen a Tiszafüred gárdája, a Szolnok elleni múlt pénteki gyakorló mérkőzésen aratott sima győzelem, a mutatott játék és a sok kialakított helyzet reménykedésre adhat okot Dorcsák Zoltán edző fiai számára. Előbb-utóbb minden rossz széria megszakad, ebben is bízhat az együttes, de leginkább magukban kellene, elhinni, hogy bajnoki mérkőzésen is képesek lehetnek jó teljesítményre. Eddig szinte mindig volt esélyük a meccseken, a Tisza-tó partján abban reménykednek, hogy végre eredményességgel is párosul a játékuk. Most azonban a DEAC lesz az ellenfél, a negyedik helyen tanyázó csapat az elmúlt öt meccsén tizenhárom pontot gyűjtött és feltehetően ezúttal sem szeretné győzelemnél alább adni. A vendégek továbbra is nélkülözni kényszerülnek Kalmár Ferencet, aki részleges izomszakadással bajlódik, őt Erdei Martin helyettesíti.