A Tiszaföldvár még a rajt előtt bejelentett három új igazolást is a futsal csapatba, így Bódai Nándor, Kasik Ákos és Szentmiklósi Dániel is a TiSE együttesét erősíti idén. Közülük egyedül Bódai tagja a nagypályás gárdának is, Kasik idén nyáron igazolt a tiszazugiaktól Martfűre, Szentmiklósi pedig Jászberényben játszik. Közülük utóbbi kettő rendelkezik futsalos tapasztalattal, Kasik legutóbb négy évvel ezelőtt a Vésztőnél játszott az U17-es korosztályban, Szentmiklósi pedig az előző idényben az NB III.-as Jászárokszállásnál volt.

Rátérve a mérkőzésre, nem kezdtek jól a földváriak a Kincsem ellen, bő tíz perc után már kétgólos volt a hátrányuk, Sindel Roland találatának köszönhetően viszont ekkor még szoros volt a mérkőzés.

Ezt követően a tápió­szent­már­toniak abszolút felülmúlták Bozsó László együttesét, és a félidőig 4–1-re elhúztak a tiszazugiaktól. A második játékrész elején pedig tovább növelték előnyüket és 7–1-re is vezettek, ezzel pedig gyakorlatilag eldöntötték a mérkőzés sorsát.

Az utolsó tíz percre tehát hatgólos hátránnyal fordult a TiSE, és habár Juhász Zsombor háromszor, Szabó Tamás pedig egyszer eredményes volt a lefújásig, csak a különbségen tudtak kozmetikázni a tiszaföldváriak, és 7–5-ös vereséget szenvedtek a tavalyi szezon bronzérmesétől.

Tiszaföldvár–Kincsem Futsal 5–7 (1–4)

Homoki Sportcsarnok, vezette: Borbás Bottyán Aurél (Aczél T., Kakuk Sz.).

Tiszaföldvár: Gerhát – Szabó T., Ficsor, Vincze P., Sindel.Csere: Sándor B., Sipos M., Benedek Zs., Bozsó, Balla, Bódai, Juhász Zs., Hevesi-Tóth. Edző: Bozsó László.

Gólszerzők: Sindel (12.), Juhász Zs. (30., 33., 40.), Szabó T. (38.), ill. Kosztolányi (7.), Nagy B. (11.), Mányi (14., 25.), Mészáros (18.), Vörös (23., 26. – az elsőt hatméteresből).

Kiállítva: Gerhát (17.), ill. Laczkó (36.).