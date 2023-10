NB III. Dél-Keleti csoport, 13. forduló

Szombat 13.00

Pénzügyőr SE–Martfűi LSE

A hosszú heteken át jól teljesítő Martfű kissé megtorpant, legalábbis ami az eredményeit illeti. Hódmezővásárhelyen kalkulált vereséget szenvedett, azzal viszont kevésbé számoltak a Tiszazugban, hogy a sereghajtó Cegléd elleni hatpontos találkozón is elkerüli a siker őket. Pedig így történt, amihez a rossz helyzetkihasználás és játékvezetői tévedések is hozzájárultak. Czinkon Szabolcs edző sajnálja az elvesztegetett lehetőséget, és csapatával nagyon szeretné ha már a Pénzügyőr ellen vissza tudnának szerezni az elhullajtott pontokból. Bízik abban is, hogy játékosai lassan felfogják, hogy az NB III. egy más kávéház, mint a vármegyei bajnokság volt. Végre jó körülmények között dolgozhattak a héten, csupán Ficsor Richárd hiányzik a keretből, Szabó Tamás játéka pedig bizonytalan.