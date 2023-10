NB III. Dél-Keleti csoport

Körösladányi MSK–Martfűi LSE

A Martfű legutóbbi bajnoki győzelme már nem okozott meglepetést szakmai berkekben sem. A Szeged II. elleni hatpontos mérkőzésen a szerencsefaktor is szerepet játszott a hazai győzelemben. Fortuna is az újonccal volt tehát, de ők sokkal inkább saját erejükben és a csapategységben bíznak, amelyek eddig is átsegítették őket a nehézségeken. A harmadik helyezett Körösladány otthonában nem lesz egyszerű dolga a Martfűnek, ráadásul az edzőkérdés hivatalosan továbbra sem oldódott meg, az új tréner kinevezése még most is várat magára.