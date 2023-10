Három vármegyei csapatunk érdekelt a harmadosztályú bajnokság hétvégi, 12. fordulójában. Az Északkeleti csoportban a Karcag vasárnapi matinén mérkőzik az újpesti fiatalok ellen, és előzné meg őket a tabellán, a Tiszafüred hazai pályán a listavezetőt fogadja, legyőzésük bravúr lenne a javából. A Délkeleti csoportban a Martfű szeretné folytatnia jó szereplését az utolsó Cegléd ellen, ezúttal pályaválasztóként takarítanák be a bajnoki pontokat.

Délkeleti csoport

Vasárnap, 13.00

Martfűi LSE–Ceglédi VSE

Czinkon Szabolcs, a Martfű edzője több alkalommal hangsúlyozta, hogy csak a soron következő mérkőzésre figyelnek, de azért említést tett arról is, hogy az őszi szezonból hátralévő hat találkozó egyikén sem esélytelen csapata. Legutóbb még a negyedik Hódmezővásárhely otthonában is volt sansz a pontszerzésre, de sportszerűen elismerte, hogy megérdemelt volt a hazai győzelem. Ezúttal a sereghajtó Cegléd lesz az ellenfél, amely gárda Szolnokról például ponttal távozott, az utóbbi négy meccsen azonban vesztesen hagyta el a pályát, ráadásul rendre legalább három góllal terhelte meg kapuját soros ellenfele. Ficsor Richárd sérülés, Szabó Tamás pedig eltiltás miatt nem lehet ezúttal segítségükre, de bizonytalan Amir Reza játéka is, aki a héten nem edzett.

Északkeleti csoport

Vasárnap, 13.00

Újpest FC II.–Karcagi SE

A hazai gárda zsinórban úgy gyűjtött be három vereséget, hogy közben gólt sem lőtt, majd az utóbbi két fordulóban győzött, négy-négy találatot jegyezve a Debrecen és a Tiszaújváros csapatai ellen is. Mindeközben kapuja sem maradt érintetlen, védelmük tizenegyszer kapitulált az elmúlt öt alkalommal. Vagyis nem bevehetetlen a hálójuk, elöl azonban eredményes a támadósoruk. A Karcag négy kör óta nem veszített, legutóbb az utolsó pillanatokban kapott góllal szalasztott el egy győzelmet a Hatvan ellen. Most pótolnák az elfuserált győzelmet, de a sikert nagy valószínűséggel csak a korábban tapasztalt fegyelmezettséggel érheti el Varga Attila csapata. Az utolsó pillanatokig koncentrálniuk kell, ha ez sikerül, megelőzhetik az Újpestet a tabellán.

Vasárnap, 13.00

Facultas-Tiszafüredi VSE–Putnok FC

A Tiszafüred a leggyengébb szezonját futja, mióta az NB III.-ban vitézkedik. Elsősorban a koncentráció hiányával lehet gondjuk, mert elöl is, de főleg saját kapujuk előtt vannak gondjaik. Jó néhány meccset előnyből veszítettek el, vagy adtak döntetlenre, ráadásul az utolsó percek nemegyszer kritikusak számukra, több alkalommal is ekkor úszott el a győzelmük. A bajnokságot toronymagasan vezető Putnok ellen nem lesz egyszerű javítani ezen, de a Tiszafüred korábban többször is bizonyította már, hogy nehéz pillanatokban képes összeszedni magát. Kalmár Ferenc játékára kicsi az esély, Engel Alex viszont harcra kész.