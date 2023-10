Foghíjas Olajbányász érkezett meg Sopronba szombaton. A nyitómeccsen remekül játszó Lukács Norbertnek a Paks ellen eltört az ujja, így ő hiányzott a szolnokiak keretéből. Demajeo Wiggins pedig bár ott volt a Novomatic Arénában, de csak a cserepadot melegítette.

Lendületes játékkal kezdődött a találkozó. A hazai csapatot az első negyedben nyolc pontig jutó, az előző idényben Olaj-mezben is pályára lépő Dayon Griffin vezette. Szolnoki oldalon Dustin Thomas volt az ügyeletes, aki ügyesen forgolódott a palánk alatt, tíz perc alatt öt pontja mellé hat lepattanót szedett. Meg is nyerte az Olaj az első negyedet: 15–20.

Rosszul kezdte viszont a második játékrészt a Szolnok, és mire öt perc lepergett, átvette a vezetést a Sopron (27–26). Már 38–31-re is ment a házigazda, amikor Pongó Máté, majd Jr. Clay is bedobott egy dudaszós triplát, minimalizálva a soproni előnyt a nagyszünetre, 38–37.

A harmadik tíz percben kevésbé volt rapszodikus a szolnokiak teljesítménye, csakhogy az utolsó két perc 6–0-val zárult, így hatpontos soproni előnyt kellett ledolgoznia az Olajbányásznak az utolsó negyedben, 61–55.

És ekkor jött az Olaj két négyese, egy tripla után egy zsákolást is bemutató Révész Ádám, és a két közelit értékesítő Thomas, akik eltakarították a hátrányt, 65–66. Majd Pallai Tamás és Pongó távolijai révén négy perccel a vége előtt már 69–74-et mutatott az eredményjelző. A vendéglátók láthatóan kifogytak a szuflából, a szolnokiak ellenben épp a végjátékban voltak elemükben, így a piros-fekete alakulat végül nyerni tudott, 73–80.

Igaz az is: ha az Olaj értékesítette volna büntetőit, simábban is győzhetett volna. A Tisza-partiak 15 kísérletből mindössze hatot dobtak be. De jó egyéni teljesítményeik, valamint 45 szerzett lepattanójuk révén így is meglett a siker.

Sopron KC–Szolnoki Olajbányász 73–80 (15–20, 23–17, 23–18, 12–25)

Sopron, Novomatic Aréna. Vezette: Cziffra, Tőzsér, Földesi.

Sopron: Nichols 10, Meszlényi, GRIFFIN 16/6, Da Silva 14/6, Molnár M. 3. Csere: Banyard 6, Csendes 3/3, ARCHIBALD 14/3, Fazekas Cs. 5/3, Scholl, Polster, Sitku 2. Edző: Bors Miklós.

Szolnok: PONGÓ 9/9, PALLAI 13/12, Eads 6, THOMAS 17, RÉVÉSZ 15/3. Csere: Rudner 3/3, Clay 11/3, Arabo 6, Sebők A., Vincze R., Wiggins. Kiss D. Edző: Miodrag Rajkovics.

Az eredmény alakulása.

2. perc: 2–3, 4. perc: 9–7, 6. perc: 12–10, 8. perc: 15–18, 12. perc: 18–22, 14. perc: 22–25, 16. perc: 30–27, 18. perc: 34–31, 22. perc: 43–42, 24. perc: 47–46, 26. perc: 50–49, 28. perc: 55–53, 32. perc: 65–62, 34. perc: 65–66, 36. perc: 69–74, 38. perc: 71–76.