Jakab Máté az előző két idényben a német Bundesligában szereplő, kilencszeres bajnok és hatszoros kupagyőztes Brose Bamberg együttesénél dolgozott, előtte egy évig a Budapest Honvéd Kosárlabda Akadémia U18-as csapatát irányította, korábban pedig a Szolnoki Olajbányásznál másodedzőként, és az U20-as gárda edzőjeként tevékenykedett.

Most pedig az ausztrál bajnokság élvonalában (NBL) – amelyet az egyik legnívósabb ligának tartanak az európai topbajnokságok mellett világon, emellett az NBA előszobájának is tekintik – vállalt munkát a New Zealand Breakers-nél másodedzőként. Az NBL kilenc ausztrál és egy új-zélandi együttesből áll, az auckland-i székhelyű Breakers a tavalyi kiírásban a bajnoki döntőben 3–2-es összesítésben kikapott a Sydney Kings-től. Az óceániai pontvadászat szeptember 30-án indult, a Breakers megnyerte első meccsét, a második forduló után pedig az Egyesült Államokba utazik a csapat, hogy az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) előszezonjának keretein belül megmérkőzzön a Portland Trail Blazers és a Utah Jazz együttesével, így Jakab először NBA-gárdák ellen ül le először a kispadra.