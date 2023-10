– Azért a világválogatott találkozók alkalmával önnek is megadatott – nem is egyszer –, hogy egy csapatban játszhasson velük. Némi elégtétel volt ez az ön számára?

– Mint említettem, nincs különösebb hiányérzetem a pályafutásomat illetően. Ám semmihez nem volt hasonlítható az a közeg, ami körülvett ilyen alkalmakkor bennünket. Olyan, amiről többnyire csak álmodhat egy játékos. A legbüszkébb az első alkalomra vagyok, amit még magyar bajnokságban játszó focistaként értem el.

– Több, sokszor, sokhelyütt azóta is emlegetett gól fűződik a nevéhez, van olyan, amit különleges emlékként őriz?

– Nem tennék különbséget a góljaim között, mert egy-egy találatot azért is övezett különös figyelem, mert ezek Eb-, vb-selejtezők alkalmával születtek, fontosak voltak a továbbjutást illetően, így felértékelődtek. Tudom, hogy a Frankfurt játékosaként szerzett egyik szabadrúgás gólomat is sokan emlegetik, mivel az Német Kupa-győzelmet jelentett.

– Törőcsik Andrással is játszott együtt, aki talán az önéhez hasonló karriert is befuthatott volna.

– Törő különleges képességű focista volt, nagyon sajnálom, hogy csak kevésszer játszhattam vele egy csapatban. Egy ilyen alkalomra azért jól emlékszem, a válogatottal felkészülési mérkőzést játszottunk, ő pedig tíz perc alatt adott nekem két olyan gólpasszt, amire csak nagyon kevesen voltak képesek akkoriban is.

–Végezetül mit tanácsolna azon fiatalok számára, akik szeretnék sokra vinni?

– Annak idején, utánpótlás korunkban mi is jó alapokat kaptunk, hiszen többen helytálltunk külföldön. Sokan mondják, hogy a magyar futballisták nem szeretnek edzeni, de ez nem igaz. Az viszont igen, hogy rengeteg munka, alázat, a technikai, és taktikai elemek minél korábbi elsajátítása is szükséges ahhoz, hogy kiemelkedjenek az átlagosból. Tanuljanak nyelveket is, mert a boldogulni a pályán is csak úgy tudnak, ha a hétköznapi életben is megértetik magukat a társakkal.