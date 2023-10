Éppen húsz esztendeje annak, hogy a szolnoki Polonkai Zoltán és az egykori kiváló futballista, Törőcsik András közösen életre hívták a labdarúgó Old Boys válogatottat, amelynek tagjai azóta rengeteg helyen megfordultak az országban. Törő és további öt társa az alapító tagok közül is elhunyt már, rájuk emlékezve és a jubileum okán október 8-án, vasárnap délután 16.30-kor a szolnoki rendőrökkel meccselnek az egykori sztárok a Tiszaligetben. A rendezvényre a belépés ingyenes.

Törőcsik András, Lukács Sándor, Tóth József, Kardos József, Fekete László, valamint Duró József sem élnek már, de rajtuk kívül Bakos Róbertre és Szathmáry Attilára is emlékeznek majd a résztvevők, akik szintén a futball szerelmesei és támogatói voltak szűkebb pátriájukban egykoron.

Az ötletgazda, Polonkai Zoltán, aki a mai napig él-hal a sportágért az emlékezetes kettős rangadók közötti szünetekben, valamint válogatott mérkőzések alkalmával bemutatott dekázó, és fejelő tudományával kápráztatta el rendre évtizedekkel ezelőtt a nagyérdeműt. A napokban volt épp negyven éve, hogy egy Magyarország–NSZK (1–1) találkozón ragadtatta tapsra mutatványával a telt házas közönséget a Népstadionban. Ez már régen volt, viszont a hétvégi mérkőzés még előttünk áll, a szervező pedig abban bízik, hogy több futballszimpatizáns is a jubileumi esemény mellé áll. Már csak azért is, mert jó néhány nagyágyú is található a résztvevők soraiban, így jelen lesz Détári Lajos egykori világválogatott, Véber György, Rab Tibor, Bücs Zsolt, Keller József, Egressy Gábor, Halmai Gábor, Váczi Zoltán, Hamar István, Víg Péter és a hosszú éveket külföldön profiskodó Kiprich József is.

A rendezvény programja:

– Szalay Ferenc Szolnok polgármestere, dr. Rádi Norbert, r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, vármegyei rendőrfőkapitány és az Old Boys válogatott nevében dr. Borbély Zoltán köszöntője, 15.20.

– Szolnok Barátok, segítők csapata–Hetényi Géza Kórház válogatott mérkőzés, 15.45.

– Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrválogatott–Old Boys válogatott mérkőzés, 16.30.