NB III. Dél-Keleti csoport, 13. forduló

Vasárnap 13.00

Szolnoki MÁV FC–Kecskeméti TE 1911 II.

Több sebből is vérzik a Szolnoki MÁV csapata, pedig jót meccseltek Békéscsabán múlt pénteken. A listavezető otthonában már kettővel vezettek, kapufát is lőttek, 1–2 után pedig labdájuk volt ismét a kétgólos előnyhöz. Nem sikerült azonban újból bevenniük a hazaiak kapuját, a rájuk nehezedő nyomást pedig nem bírták már a hajrában. A helytállásért azonban pontokat nem adnak, így marad az, hogy a Kecskemét második csapatát kell legyűrniük saját pályájukon. A „hírös város” első csapata újabban több játékost is lead a „fakóba”, és az sem könnyíti meg Horváth Csaba edző legénységének dolgát majd, hogy Tisza Kálmán öt sárga lapos eltiltással biztosan nem játszik, de Csáki Kálmán kapus pályára lépésének is kicsi a valószínűsége, az ő helyettese a veterán Ulviczki Attila lehet.