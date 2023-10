NB III. Dél-Keleti csoport, 11. forduló

Vasárnap 15 óra

Hódmezővásárhelyi FC–Martfűi LSE

A csoport meglepetéscsapata kétségkívül a Martfű. Bár két döntetlent az első három körben is elértek a fiúk, igazi meglepetéseket az új edző Czinkon Szabolcs színre lépésével jegyezhettünk fel a nevük mellett. Négy győzelem mellett mindössze két vereséget szenvedtek el, azokat is náluk sokkal előrébb jegyzett csapatok ellenében. Legutóbb a Vasas II. ellen a korai kiállítás is a malmukra hajtotta a vizet, Hódmezővásárhelyen azonban minden eddiginél nagyobb szükségük lesz a csapatmunkára. Ficsor Richárd kiesett, korábban kevesebb játéklehetőséghez jutó labdarúgók játéka viszont előtérbe kerülhet ezen a hét végén.