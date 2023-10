A sereghajtó Cegléd elleni balul sikerült múlt heti találkozó után javítani szeretett volna a Martfű együttese a szintén középmezőnyhöz tartozó Pénzügyőr otthonában.

Egy győzelem helycserét is eredményezett volna a tabellán, de nem sikerült a bravúr és immár zsinórban harmadszor maradt pont nélkül a tiszazugi együttes.

Az első félidőben jól helytállt a Martfű a táblázaton előrébb tanyázó Pénzügyőr otthonában. Amire készültek, azt szinte maradéktalanul sikerült megvalósítania a csapatnak, kivéve az ellenfél kapuja előtti szituációkban. Ott rendre rossz döntéseket hoztak a játékosok, ezért nem vezetett az újonc ebben a játékrészben.

A szünet után egy fegyelmezetlenségből hamar gólt kaptak, ez azonban most nem szegte kedvét a vendégeknek. Több alkalommal – szélén és közepén egyaránt – megbontották a Pénzügyőr védelmet, jó párszor mögéjük is kerültek, de támadóik nem találták a megoldásokat. Ráadásul negyedórával a vége előtt Reza és Csúri csúnyán összefejeltek, mindkettőjüket ápolni kellett, ezalatt pedig a hazai gárda kettős előnyben a második, mindent eldöntő találatot is megszerezte. A martfűi játékosok egyébként kórházba kerültek, Reza azóta is megfigyelés alatt áll, de Csúri sincs jól.

Czinkon Szabolcs: – Bebizonyosodott, hogy van fontosabb dolog a futballnál: az egészség. Büszke vagyok a csapatomra, mert ahol ilyen játékosok vannak, akik szédüléssel is vissza akarnak állni, ott érdemes dolgozni. A játék képe alapján nem érdemeltünk vereséget, sokkal jobban futballoztunk, mint legutóbb.

Pénzügyőr SE–Martfűi LSE 2–0 (0–0)

Budapest, Pasaréti úti sporttelep, 200 néző, vezette: Szigetvári Márk (Balla L., Juhász B.)

Gólszerzők: Tóth D. (49.), Rácz M. (81.)

Martfű: Gerhát - Kinyig (Reza 67.), Mlinárcsik, SZÉKELY D., Vadas (Kasik 62.) - CSÚRI (Telinger 78.), Asztalos - Pintér V., Desnica (Draskóczi 67.), Sindel (Izsold 62.) - KRISKA. Edző: Czinkon Szabolcs.