Megihlette az ünnepi hangulat a hazaiakat, akik három és fél perc után már 14–4-re vezettek. Utána azonban nagyon visszaesett a piros-feketék játéka, fel is kapaszkodott a debreceni alakulat, 23–18. Szintén baj volt szolnoki részről, hogy az első két meccsen kiválóan játszó Pallai Tamás három faultot is összeszedett az első tíz percben (mindezt úgy, hogy az ujjtörés miatt hiányzó Lukács Norbert mellett Demajeo Wiggins sem épült fel a találkozóra).

Az második negyedben nem tudta összeszedni magát az Olaj, ennek folyományaként fordított a DEAC, 32–34. Látszott az is, hol a hiba: az első félidőben a hazaiak mindössze 14 lepattanót szereztek, míg az ellenfél 23-at.

A harmadik negyedbens megjött Révész Ádám vállalkozókedve: két triplát is bevágott egymás után a center. Ennek is köszönhetően kapaszkodott az Olaj, és a negyed végére újra a maga javára fordította a mérkőzés állását, 54–50. Ez már tetszett a hazai publikumnak is: a kezdés óta először hangzott ismét vastaps a csarnokban.

A hajrára megjöttek a Rudner-hármasok is, és Jr. Claynek is több sikeres villanása volt. Bár a Szolnok vezetett a zárónegyedben, a hajdúságiak végig vészesen közel voltak.

Alig két perc volt hátra, amikor 69–66-os vezetésnél Dustin Thomas nehéz helyzetben tett be egy duplát, a másik oldalon Deon Edwin elhibázott egy triplát, az ellentámadásból ismét Thomas volt eredményes, 73–66. Ezzel a rohammal döntötte el végül az Olajbányász a találkozót.

Így küzdelmes, nehéz meccsen, jól hajrázva, zsinórban három sikerrel kezdte az idényt az Olaj. Hovatovább győzelemmel koronázta meg a királyi születésnapot.

Szolnoki Olajbányász–DEAC 73–66 (23–18, 9–16, 22–16, 19–16)

Szolnoki Városi Sportcsarnok, 1600 néző, vezette: Kapitány, Ádám J., Kovács N. (Téczely).

Szolnok: Pongó 4, Pallai 3, Eads 4, THOMAS 19/3, RÉVÉSZ 14/6. Csere: Vincze R., CLAY 13/3, Rudner 10/9, Arabo 6, Sebők A., Kiss D. Edző: Miodrag Rajkovics.

DEAC: Mócsán 9/3, Neuwirth, EDWIN 10, WILLIAMSON 17/9, BULJEVICS 15. Csere: Buckles 1, Kenéz, Drenovac 10, Czermann, Ságodi 4, Várszegi, Hőgye. Edző: Andjelko Mandics.

Kipontozódott: Buckles

Az eredmény alakulása.

2. perc: 5–4, 4. perc: 14–4, 6. perc: 16–8, 8. perc: 17–12, 12. perc: 25–20, 14. perc: 27–23, 16. perc: 29–27, 18. perc: 30–32, 22. perc: 34–39, 24. perc: 39–41, 26. perc: 42–48, 28. perc: 49–50, 32. perc: 58–53, 34. perc: 61–55, 36. perc: 66–60, 38. perc: 69–66.