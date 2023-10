Labdarúgás / Galériával 1 órája

Hajrában lőtt gólok fordulója: a mérkőzés végén szerezte meg a győzelmet a Tószeg, a Cserkeszőlő és a Kenderes is

Nyolc fordulót követően továbbra is hibátlan a Törökszentmiklós, amely ezúttal a Falva otthonában nyert. A mérkőzés hajrájában gyűjtötte be a három pontot a Tószeg, a Cserkeszőlő és a Kenderes is. Simán győzött a Fényszaru, a Földvár és a Szajol pedig rangadón diadalmaskodott.

Nyolcadik győzelmét ünnepelte a Törökszentmiklós a szezonban, és továbbra is hibátlan a bajnokságban Fotó: Nagy Balázs

Rákóczifalva–Törökszentmiklós 0–3 (0–1) Rákóczifalva, 180 néző. Vezette: Kósa Gábor. Rákóczifalva: Schumann – Katona (Kecskés, 49.), Győr, Gáspár Z. (KOVÁCS I., 33.), Major, Trecskó (Méhesi, 76.), Lipták, Varga K., TELKES-TÓTH, Fűzi (Komáromi, 87.), Kómár (Szokolai J., 80.). Edző: Ruskó Zsolt. Törökszentmiklós: Kiss Z. – Mózer I. (Bojtok, 63.), Bába, Héder R., KÓRÓDI D., LU­CZA, Ágoston (Héder A., a szünetben), Ladányi (Vona, a szünetben), NAGY G., Puporka (Poczai, 61.), Gusztafik (Falusi, 78.). Edző: Gergely Mátyás. Gólszerzők: Ladányi (35.), Héder A. (71.), Lucza (80.). Kiállítva: Schumann (31.). A kiállításig kiegyenlített mérkőzést láthattak a nézők. A második félidőben többet birtokolták a vendégek a labdát és így több helyzetet tudtak kidolgozni a jól küzdő hazaiak ellen. Ruskó Zsolt: – A kiállítás sajnos döntően befolyásolta a mérkőzés végeredményét. Hatvan percet játszottunk emberhátrányban, ami felőrölte az erőnket, így a második félidőben már sokkal kevesebbet volt nálunk a labda, és nem tudtunk meglepetést okozni. Gergely Mátyás: – Sajnos játékminőségben gyengén és sok helyzetet kihagyva is magabiztos győzelmet arattunk. Tudósított: Ruskó Zsolt Tószeg–Kisújszállás 2–0 (0–0) Tószeg, 100 néző. Vezette: Sütő Zsolt. Tószeg: Szabó B. – STREMPEL, VERÉB, Gazdag, Szőke J. (Tóth Á., 55.), Aranyos, Tóth Z. (KOVÁCS T., 55.), BALOGH D., Kiss B., BOLDIZSÁR, DANKOVICS. Edző: Urbán-Szabó Viktor. Kisújszállás: Belényesi – BALOGH A., Csukodi D., Németh K., Szívós Gy., CSUKODI Z., Oros, Balogh D., CSALA P., Imre Z., Monoki. Edző: Új­falvi Erik. Gólszerzők: Boldizsár (86.), Kovács T. (88.). Kiegyenlített mezőnyjáték, kevés helyzet. Az utolsó tíz perc koncentráltabb játéka eldöntötte a három pont sorsát. Urbán-Szabó Viktor: – Küzdelmes mérkőzésen, jól szervezett ellenféllel szemben megérdemelten gyűjtöttük be a három pontot. Újfalvi Erik: – Nem érdemeltünk vereséget, a 86. percig ezt el nem tudtam volna képzelni. Tanulnunk kell még. Tudósított: Kiss Ádám Jászfényszaru–Lurkó Focimánia 6–0 (1–0) Jászfényszaru, 100 néző. Vezette: Medve Dóra. Jászfényszaru: Kovács T. – Kálmán L. (Donnert, 72.), Benedek Z., LUDASI, LAKATOS D. (Szívós, 80.), Sóss, Kurunczi (BARANYI, 72.), Lakatos M. (Regdánszki, a szünetben), SZANKU, Vaszicsku (Penczner, 72.), DRÁVUCZ. Edző: Kemecsi László. Lurkó Focimánia: Sándor B. – Török T. (Bodnár Sz., 70.), Albert D., Pintér R. (Alföldi, 70.), Göblyös, Bali, Nagy A., Balázs B., Tóth J. (Balogh S., 82.), Kiss B., Csorba. Edző: Balázs Béla. Gólszerzők: Lakatos D. (43., 52.), Baranyi (77., 81., 89.), Regdánszki (90.). Az első perctől támadólag lépett fel a hazai csapat, amelynek csak egy átlövésből szerzett góllal sikerült megtörnie a jeget. A második félidőben is a Fényszaru akarata érvényesült, a csereként beálló játékosok segítségével sikerült ezt az eredményt elérni. Kemecsi László: – Az ilyen mérkőzések mindig a legnehezebbek, de szerencsére mindenki komolyan vette. Ha az elején nehezen is, de biztosan nyertünk a lelkes és szervezett vendégek ellen. Balázs Béla: – Sokáig jól tartottuk magunkat, függetlenül attól, hogy már vezetett az ellenfél, de a végére – főleg fejben – elfáradtunk, szét­estünk, és így csúnya lett a mérkőzés vége. Tudósított: Kemecsi László Kenderes–Kunszentmárton 3–2 (0–1) Fegyvernek, 60 néző. Vezette: Nagy Zoltán. Kenderes: NAGY I. – DÁNÉ SZ., Tóth R. (Molnár V., 83.), BODÓ, Balogh T., Farkas N. (LAKATOS V., 57.), Sipos B., Fegyverneki, SÓSKUTI, Lisznyai, Baktai. Edző: Gulyás Gyula. Kunszentmárton: Babák – KARDOS, Moleri (Molnár Zs., a szünetben), Zsoldos, LÉGRÁDI, SÜTŐ (Magó, 81.), Gödő, Polák, Kiri, Határ A., Szabados (Tóth L., 90+1.). Edző: Sechna Gábor. Gólszerzők: Sóskuti (68.), Sipos B. (74.), Lakatos V. (90+2.), ill. Polák (6.), Sütő (53.). Az első félidőben a sok hibával játszó hazaiak kétgólos hátrányba kerültek. A hajrában óriási erőfeszítést tettek a mérkőzés megnyerésének érdekében, ami végül sikerült. Köszönet Fegyverneknek a mérkőzés megrendezéséért! Gulyás Gyula: – A mérkőzésen megjártuk a poklot és a mennyet is. Kaptunk két buta gólt, de a hajrában összeszedtük magunkat és végül sikerült megfordítanunk az eredményt. Fontos és értékes három pontot szereztünk a Kunszentmárton ellen. Sechna Gábor: – Szerettük volna bebizonyítani, hogy nem létezik tartalékos csapat, de ezt valakik nem engedték. Ugyan az ellenfél nem hazai pályán játszott, mégis úgy tűnt, mintha ott lettek volna. Ennek ellenére, ha nem hibázunk nagyokat elöl-hátul, akkor hamarabb lezárhattuk volna a meccset. Tudósított: Ficzere Géza Tiszaföldvár–Jászberény 2–1 (0–1) Tiszaföldvár, 60 néző. Vezette: Borók Dániel. Tiszaföldvár: Jakab K. – Borgulya, Bódai, Oláh Á., Csikós (Pápai, 83.), Lukovszky, ANTMAN, Szőke Á., HÁDA, BOZSÓ (Sipaki, 76.), Szántó. Edző: Sonkoly Lajos. Jászberény: Ecsegi – Gattyán (Szaka, 63.), PETRÁNYI, Fajkó, PALCSÓ (Kövér, 83.), Nagy L., Káposztás, Sali (Szentmiklósi, 63.), Pikó, NAGY F., Varga L. Edző: Besenyi Gábor. Gólszerzők: Oláh Á. (55.), Bozsó L. (61.), ill. Nagy F. (39.). Rangadóhoz méltó mérkőzést láthattak a kilátogatók. Egy hektikus első félidő után megfordította a hazai csapat a mérkőzést. Sonkoly Lajos: – Az első félidőben nagyon rossz felfogásban játszottunk, a folytatásban ezen részben sikerült változtatni, így egy nehéz mérkőzésen sikerült nyernünk. Besenyi Gábor: – Sajnos a rutinosabb hazai csapat kihasználta két hibánkat, és ennek következtében otthon tudta tartani a három pontot. Ha kicsit ügyesebben játszottunk volna, akkor most pontokkal térnénk haza. Tudósított: Pápai Mihály Kunhegyes–Cserkeszőlő 1–2 (1–0) Kunhegyes, 70 néző. Vezette: Rajcsányi Sándor. Kunhegyes: CSÍK – FÁBIÁN G. (Házi, 82.), Tyukodi R., Tyukodi A., Sztojka (Szentesi, 82.), Szabó D., Kis A., Kocsis T., Kocsis J., Balajti (Házi, 86.), Burai. Edző: Rózsa István. Cserkeszőlő: BENCZE – Panyik (Ferge, 51.), BENKE P., Medgyessy, Benke A., GÁL I., Kardos G. (Pereczes, 55.), SZENTESI, Varga A., Határ, Kupecz (Hervay, 79.). Edző: Papp Zsolt. Gólszerzők: Burai (38.), ill. Benke P. (78. – tizenegyesből), Varga A. (90+5.). Kiállítva: Határ (60.). A kiesési rangadón gyenge színvonalú mérkőzést láthattak a nézők. A vendégcsapat lelkesedésben és akartban a hazaiak fölé nőtt. Rózsa István: – Ha egy ilyen mérkőzést sem tudtunk megnyerni, akkor jó úton haladunk a megyei másodosztály felé. Papp Zsolt: – Az első félidőben kihagyott helyzetek majdnem megbosszulták magukat. Sok sikert a hazai csapatnak! Tudósított: Rózsa István Tiszagyenda–Jánoshida 2–2 (2–0) Tiszagyenda, 150 néző. Vezette: Szénási Gábor. Tiszagyenda: Tasi – Hevesi Tóth (Tyukodi, 55.), BOROS B., Rézsó G., Bruna (Turó, 55.), CSEH, BALLÓK J., Sipos D., Rézsó Zs., BALLÓK B., CSÍK. Edző: Boros Tibor. Jánoshida: Nagyistván – NAGY K., Pataki Á., Hegedűs M. (Bezzeg, 73.), SIPOS M., Kozák (Zombori, 73.), Vatai, Balla, SZOKOLAI, VERÉB, Rimóczi. Edző: Antal Gábor. Gólszerzők: Boros B. (8.), Ballók B. (42.), ill. Szokolai (69.), Rimóczi (89.). A szép számú hazai közönség hiányérzettel tért ma haza. Boros Tibor: – Értékes pontokat hullajtunk el meccsről meccsre, erre valamit ki kell találnunk, ha feljebb akarunk lépni a tabellán. Antal Gábor: – A helyzetek alapján győzelmet érdemeltünk volna. Tudósított: Tasi Krisztina Szajol–Mezőtúr 1–0 (1–0) Szajol, 150 néző. Vezette: Czékus Sándor. Szajol: HARIS – VINCZE P., KISS Zs., Fülöp, Donkó, NÉMETH T., CSERNUS, BALÁZS G., KACSKÓ, PELLES, BENEDEK N. Edző: Balogh Pál. Mezőtúr: Tőke – Keő, Szemes (BONTOVICS, 11.), Vadász, Váradi (Kántor, 72.), Pesti, Susa (Ujlakány, 63.), Nagy Cs., Rentler, Kemenczés, Penti. Edző: Erdősi Gyula. Gólszerző: Balázs G. (38.). Az első félidőben a vendégek sok helyzetet dolgoztak ki, amelyeket ki is hagytak. A másodikban a hazaiak többször is eldönthették volna a mérkőzést, de ők is kihagyták a helyzeteket, ezért végig nagyon izgalmas volt a találkozó. Balogh Pál: – Haris Ádám vezérletével egy érzelemdús mérkőzést sikerült megnyernünk a sok lehetőséget elpuskázó vendégek ellen, ami a kapusunk remek teljesítményének köszönhető. Erdősi Gyula: – Tíz ziccer, nulla gól. Ez mindent elmond a teljesítményünkről. Gratulálok a hazai kapusnak, a mezőny legjobbja volt. Tudósított: Donkó Krisztián

