Nagyon koncentráltan jöttek ki a hazai legények a második félidőben, s ezt gólokkal is sikerült bizonyítaniuk – szögleteket követően védőik kétszer is a kapuba találtak, s ezzel négy perc alatt a maguk javára alakították az eredményt (2–1). A MÁV a fordítás után sem állt le, támadóik további helyzetekkel jelezték, nagyon komolyan gondolják a mai győzelmet. Az első játékrészhez képest még lüktetőbb lett a játék, hiszen a Monor sem akart pont nélkül távozni. A nagy rohanásban újabb lehetőségekhez jutott a pályaválasztó, majd tíz perccel a vége előtt egy szép támadás után Busa Bence is betalált (3–1), lezárva ezzel a mérkőzést.

Horváth Csaba: – A második félidei játékunk már nagyon biztató volt a jövőre nézve. Végre ismét nyertünk, úgy érzem, hogy megérdemelten.