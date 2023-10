Bő egy héttel ezelőtt a magyar Old Boys öregfiúk csapata volt hivatalos Szolnokon egy barátságos mérkőzésre. A vármegyei rendőrválogatott elleni találkozóra különböző okok miatt kevesen jelentek meg közülük, de Polonkai Zoltán főszervezőt örömmel töltötte el, hogy Détári Lajos, egykori világválogatott futballista és dr. Borbély Zoltán a magyar labdarúgó válogatott korábbi sajtófőnöke is megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényt.

– Sajnos több, jól ismert egykori futballista is lemondta a részvételt, így Bücs Zsolt, Egressy Gábor, Halmai Gábor, Véber György és a Disztl fivérek is szinte az utolsó pillanatokban jelezték felém, hogy mégsem tudnak eljönni. Örülök viszont annak, hogy Détári Lajos és a barátom, dr. Borbély Zoltán is megjelentek – mondta Polonkai.

Hozzátette, jövő tavasszal pedig az a terv, hogy a már elhunyt egykori labdarúgók emlékére fákat ültetnénk a Tiszaligetben, és végre teljes csapattal megmérkőznénk a Szolnoki MÁV Öregfiúk együttesével.