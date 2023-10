NB III. Dél-Keleti csoport, 11. forduló

Vasárnap 15 óra

Karcagi SE–FC Hatvan

Vármegyei csapatunk legutóbb annak ellenére elhozta Salgótarjánból a három bajnoki pontot, hogy gyakorlatilag egy félidőn keresztül emberhátrányban futballozott. Az első félidő közepes teljesítménye után a kiállítás megkétszerezte erejüket és egymásért is játszva végül megnyerték a találkozót. A Hatvan kellemetlen ellenfél hírében áll, sok borsot tört már korábban csapataink orra alá. A Karcag nem készül beállni ezen gárdák sorába, annál is inkább, mivel egy esetleges győzelemmel újabb lépést tehetne Varga Attila együttese a hőn áhított élmezőny felé. Ebben Székely Dávid térdsérülést miatt nem lehet segítségükre, de bizonytalan Nemanja Andrics, Nemanja Nikics és Győri Benjámin játéka is.