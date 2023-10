A Csehországban rendezett TT Stars Series versenyen a szolnoki kötődésű Szudi Ádám négy meccséből kettőt is megnyert szerdán. Szudi előbb koreai, majd ukrán ellenfelét is 3–0 arányban győzte le, majd francia és cseh riválistától is 3–1-re kikapott, így az ötödik helyről várhatja a folytatást.