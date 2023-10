Véget értek azok az idők, amikor hosszú sorokban, egymás sarkában toporogva igyekeztek bejutni a szurkolók a Szolnoki Olajbányász mérkőzéseire. Persze akadhat még ilyen is, de már nem ez a jellemző. No nem azért, mert Szolnok és környéke ráunt volna a piros-feketékre, pusztán az online jegyvásárlási lehetőség népszerűsödésével egyre kevesebben járulnak a kasszához papír alapú belépőkért.

Azért van, aki még így tesz. Nagy Tibor, az Olajbányászt évtizedek óta a helyszínen buzdító szurkoló bízik ugyan az online jegyértékesítési rendszerben, de a „papírra esküszik”. Macerásnak tartja az online fizetést, és ezért nem is tervezi azt kipróbálni – fejtette ki lapunknak, miután gyorsan megváltotta belépőjét, még a Szolnok–Paks szezonnyitó előtt.

A Csillaként bemutatkozó hölgy is pikk-pakk végzett a pénztárnál. Ő ellenben már rég az online jegyvásárlás híve, és azért állt be a hagyományos kasszához, mert a technika ördöge kibabrált vele: lemerült a telefonja. Viszont ha csak tud, interneten keresztül vásárol belépőt az Olaj-meccsekre. Gyorsnak, praktikusnak tartja a rendszert, amivel elégedett is.

Hogy az online jegyvásárlás hamar kapóssá vált a Tisza-parton, az nem a véletlen műve. Mint kérdésünkre az piros-fekete klub elmondta, a 2021-2022-es évad előtt, az NBI.-es csapatok közül elsőként kötöttek szerződést az elektronikus belépők árusítására hivatott weboldal üzemeltetőjével.

– A portál nem volt ismeretlen a szurkolóink többsége előtt. A bevezetés is könnyedén ment, rögtön az első évadban az összes eladást tekintve minden harmadik jegyet online vették, míg a 2022-2023-as évadban már az összes eladott jegy felét. Évről évre egyre többen választják a bérletvásárlásnál is az online felületünket – fejtették ki. Utóbbira, a bérletváltásra egyébként 2023. október 31-éig még van lehetőség.

Hozzátették, az e-jegyrendszer nem csak kényelmi szempontokból hasznos, de környezetkímélő is, mivel a belépőt nem szükséges kinyomtatva elhozni, elegendő azt telefonon felmutatni, a belépésnél pedig egyszerűen beolvassák a kódokat. Elmondták azt is, mára több másik csapat is csatlakozott az online jegyértékesítők egyikéhez, így az Olaj-szurkolók egyre több helyen biztosíthatják be idegenbeli mérkőzések előtt is a helyüket.

Számos visszajelzést kaptunk az elmúlt két évadban, melyből a legtöbb üdvözölte ezt a lehetőséget. A családi csomagjaink bevezetésekor pedig még több pozitív visszajelzéssel éltek azok, akik jogosulttá váltak a kedvezményes belépésre

– árulta el a klub.

Hangsúlyozták ugyanakkor: az online jegyértékesítés terjedése nem jelenti azt, hogy a helyszínen ne lehetne jegyet vásárolni. Minden mérkőzésen van és lesz lehetőség készpénzes, valamint bankkártyás vásárlásra is.