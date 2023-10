– Hosszú huzavona előzte meg a szerződtetését, miért volt ez a késlekedés?

– Élő szerződés kötött a III. Kerületi TVE klubjához, ahová ráadásul csak a nyáron érkeztem. A martfűi vezetés egy volt munkatársamon keresztül keresett meg, tetszett az ajánlatuk, mindenképp velem képzelték el a folytatást, a munkaadóm viszont csak akkor engedett el, amikor már megtalálta az utódom. Az volt a célom, hogy a felnőttfutballban dolgozzam, ez sikerült, azt hiszem, hogy a klub és én most kölcsönösen örülünk egymásnak.

– Ha jól tudjuk, hellyel-közzel már megismerte csapatát.

– A BKV Előre elleni győztes meccstől kezdve önkéntes szakmai tanácsadóként segítettem az együttest, edzésterveket küldtem a fiúknak, a mérkőzéseken – igaz, csak a lelátón – ott voltam már. Nem volt egy szerencsés helyzet, apró dolgokon azért már ekkor is tudtunk változtatni, a körülményekhez képest pedig nem teljesítettek rosszul a játékosok ebben az időszakban. Megvolt az elképzelésem arról, hogy mit szeretnék játszatni a csapattal, és ezt minden labdarúgó nagyon igyekezett betartani már ekkor is.

– A korábbi fordulókban néhány játékos a pályán és azon kívül is sokat tett az eredményes szereplésért, ezentúl ki segíti majd a munkáját?

– Amikor nem voltam jelen, Vadas Gergő tartotta az edzéseket a terveim alapján, de ő inkább játékos még, úgy gondoltam, hogy nem terhelhetem még ezzel is. Kora alapján is Hevesi-Tóth Tamás lett volna a másik kiszemeltem, ő viszont munkahelyi elfoglaltsága miatt nem lehet opció, így ez a problémánk még nem megoldott.

– Milyen célok mentén dolgoznak tovább?

– A vezetőség egyértelműen fogalmazott, miszerint a biztos bennmaradás elérése a feladatunk, hosszabb távon pedig egy jó középcsapatot kellene fabrikálni az együttesből.

– Hogyan látja, reális ez a célkitűzés?

– Bár csak néhány hete van rálátásom az itteni helyzetre, de azt már most mondhatom, hogy nagyon szerethető és barátságos a közeg Martfűn. Nemcsak a játékosokra gondolok, hanem az őket körülvevő emberekre is, itt mindenki egy irányba húz. A keretbe sikerült nyáron fiatalokat szerződtetni, jó lett az arány az idősebb és a még rutintalanabb játékosok között, utóbbiakat tapasztaltabb társaik kellőképp segítik a fejlődésben. Nem gondolkodunk hosszabb távon, meccsről meccsre haladunk, lesznek még hatpontos mérkőzéseink, amelyekre különösen fókuszálunk majd. Bizakodó vagyok, a legutóbbi, körösladányi találkozónk alapján bátran mondhatom, hogy bravúrpontokkal is számolnánk a folytatásban.