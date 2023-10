A Jászberényben 17 órakor lesz az első felvonás, ahol a listavezető Pécsi VSK csapata vendégeskedik. Két szebb napokat is látott klubról van szó, amelyek anno az első osztályban is parázs csatákat vívtak egymással. Négy esztendeje még negyeddöntőztek a felek, amit a PVSK nyert meg, majd a bronzérmet is megszerezte, épp az Olaj elleni párharcban. Mint ahogy a pécsi szurkolók becézik, a Vasút gárdája, két éve szerepel a másodosztályban, tavaly a második helyen zártak, a döntőben ötmeccses csatában maradtak alul városi riválisukkal, az NKA-val szemben. Az elmúlt évadban az alapszakaszban találkozott egymással a két csapat, mindkettőt a pécsiek nyerték magabiztosan. Állományukból Horti Bálint a válogatottban is szerepelt, Frank Áron Szolnokon nevelkedett, Mokánszki Máté pedig tavaly néhány meccs erejéig az Olaj soraiban is pattogtatott. Edzőjük az a Szrecsko Szekulovics, aki annak idején Jászberényben is edzősködött, a Falcóval pedig bajnoki címet szerzett.

Eddig veretlen a PVSK, amelyik meccsenként 107 pontot dobott, de csak 80 pontot kapott. A Jászberény is jól, tulajdonképpen a várakozáson felül teljesít, most az éllovas pécsiekkel szemben bizonyíthatják Puskás Artúr edző tanítványai, hogy nem a véletlen műve az eddigi szereplésük.

Ellenben a nyáron az alapos vérátömlesztésen áteső, több kosarast is igazoló ceglédi együttes játéka és eredményei elmaradnak a várttól. Szombaton annak a Fótnak a vendégei lesznek, amelynek soraiban olyan magasabb osztályban is megforduló kosarasok szerepelnek, mint James Kinney, Markovics Luka és Juhos Levente. A napokban pedig az Olajban nevelkedett, az utóbbi három évadban épp Cegléden szereplő, de a nyáron onnan távozó Tóth Zoltánt igazolták le a fótiak. Egy biztos, a ceglédieknek nagy formajavulásra lesz szükségük, ha rá akarnak térni a győztes útra.

Az ötödik forduló műsora

Péntek: Nyíregyháza–Óbudai Kaszások, 17.30, Budafok–Salgótarján, 19.30. Szombat: MAFC–Vasas Akadémia, 16.30, Jászberény–PVSK, 17.00, TF-BP–MEAFC, Phoenix-MT Fót–Cegléd, 18.00. Vasárnap: BKG PRIMA Akadémia–DEAC U23, 18.00.