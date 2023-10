Körösladányi MSK - Martfűi LSE 2-1 (0-0)

Körösladány, 300 néző, vezette: Leél-Őssy Ádám (Topálszki, Csákó)

Martfű: GERHÁT – Draskóczi, MLINÁRCSIK, Telinger, Vadas (Izsold 84.) – Csúri (Ficsor 84.), ASZTALOS – Pintér V. (Polyák 84.), Kinyig, Desnica (Kasik 69.) – SZABÓ T. (Reza 69.) Edző: Czinkon Szabolcs.

Gólszerzők: Rajsli (70.), Talpalló (72.), ill. Asztalos (87.)

Új edzővel vághatott neki a meccsnek a Martfű, ugyanis ezúttal már Czinkon Szabolcs ült az együttes kispadján. Az új edző debütáló mérkőzésén nem sokon múlott a vendégek sikere. Az első félidőben mezőnyfölényben játszott ugyan a Körösladány, ám nem tudott mit kezdeni a vendégek stabil védekezésével. Ha pedig mégis átjutottak a falon, ott volt Gerhát Dávid, aki hatástalanította valamennyi hazai próbálkozást.

Szünet után a Martfű játékosai megérezték, hogy a pályaválasztó kapuja előtt is lehet keresnivalójuk és egyre bátrabban kezdeményeztek a folytatásban. Több ziccert kialakítottak, de elhibázták azokat, a Békés vármegyei alakulat pedig két góllal is büntette vendégei pontatlanságát. Az újonc azonban ekkor sem adta fel, erejüket jól mutatja, hogy a hosszabbításban ajtó-ablak lehetőséghez jutottak ismét, de mivel ez a helyzet is kimaradt, be kellett érniük a minimális vereséggel.

Czinkon Szabolcs: – Büszke vagyok a játékosokra, mert végig nagy lelkesedéssel és helyenként jól futballoztak. Úgy érzem, hogy nem érdemeltünk vereséget, még a hajrában is adódott lehetőségünk az egyenlítésre.