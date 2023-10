NB III. Dél-Keleti csoport

Szolnoki MÁV FC–Pénzügyőr SE

A Szolnok a többi vármegyei csapathoz hasonlóan a Tisza-partiak is győzelemmel zárták az előző hétvégét. A BKV Előre otthonából hozták el a három pontot magabiztos játékkal. A Pénzügyőr azonos pontszámmal, egy hellyel előrébb áll, vagyis győzelemmel maguk mögé utasíthatnák fővárosi riválisukat Lengyel Béláék a tabellán. Ellenfelük kiszámíthatatlan, a hazaiak abban is bíznak, hogy a Tiszaligetben a rosszabbik arcukat mutatják majd, de akárhogy is lesz, ezúttal is szeretnék bezsebelni a három bajnoki pontot. Kardos Norbert kisebb sérüléssel bajlódik, ha vállalja a játékot, akkor Horváth Csaba a hetek óta megszokott kezdő tizenegyet küldheti pályára.