Szombat 14.30

Jászberény–Jászfényszaru

Különleges összecsapásra számíthatunk, mivel a fényszaruiak keretében mindössze három olyan labdarúgó van, aki pályafutása során nem játszott Jászberényben, ami extramotivációt is jelenthet a vendégek játékosainak, hogy legyőzzék korábbi csapatukat. Besenyi Gáboréknak is fontos lesz emiatt a találkozó, a vezetőedző elmondása szerint külön figyelmet kap ez a meccs az együttesnél, melyet a szurkolók is nagyon várnak már. A klubok kapcsolata egymással nem túl jó, így valószínűleg egy paprikás hangulatú találkozót várhatunk, azonban mindkét együttes szeme előtt a győzelem lebeg. A hazaiak és a vendégek oldalán sincs hiányzó, mindkét edző tehát a legjobb tizenegyét küldheti pályára szombaton.

A Fényszaru az első fordulóban a Szajoltól szenvedett vereséget (3–2), azóta viszont hétszer is nyert, köztük a Mezőtúrt (2–1) is felülmúlta. A Jászberény eddig három csapattal is találkozott az élmezőnyből, azonban a Mezőtúrtól (1–0), a Törökszentmiklóstól (3–0), és a Tiszaföldvártól (2–1) is vereséget szenvedtek. Győzelmeiket pedig olyan együttesekkel szemben aratták, melyek a tabella második felében szerepelnek, így ez alapján a Fényszaru lehet a meccs esélyese.

Mesterszemmel

Besenyi Gábor, a Jászberény vezetőedzője: – Mindenki tudja, hogy külön figyelmet kap ez a mérkőzés. Presztízstalálkozó lesz a két csapat közt, ugyanis Fényszarun sokan játszottak korábban Berényben. Felfokozott hangulat lesz a pályán és azon kívül is, sok szurkolóra számítunk. Magas színvonalú meccset várok, melyen mindkét együttes a három pontért küzd majd. Labdabirtoklásra alapuló focit játszunk, és ezúttal sem szeretnénk máshogy, nem hazudtoljuk meg magunkat. Bízunk a győzelemben, ehhez jó százalékban kell kihasználnunk a helyzeteinket.

Kemecsi László, a Jászfényszaru vezetőedzője: – Nem készülünk jobban erre a mérkőzésre, mint a többire, egyáltalán nem izgulunk rá, ugyanis nem ezen a meccsen múlik majd a bajnokság. Bízom benne, hogy megkapjuk a kellő tiszteletet, mint ahogy azt mi is megadjuk majd. Jó hangulatban, nagy létszámban teltek az edzések a héten, megfelelően készültünk a szombati találkozóra. Tudom, hogy a két egyesület kapcsolata nem felhőtlen, ezáltal biztos vagyok benne, hogy minden eszközt bevet majd a hazai csapat, hogy sikeresen abszolválják a mérkőzést. Nem kell tőlünk senkit sem motiválni, mindenkinek van a csapatból pozitív vagy negatív érzése a Berény felé, ugyanakkor mindent megteszünk azért, hogy szabályos és sportszerű körülmények között teljen az összecsapás. Mint minden meccsre, ide is a három pontért megyünk.

További párosítások:

Szombat: Mezőtúr–Tószeg, Tiszagyenda–Kisújszállás, Jánoshida–Rákóczifalva, Kunszentmárton–Tiszaföldvár, Törökszentmiklós–Kunhegyes, 14.30. Vasárnap: Lurkó Focimánia–Szajol, Cserkeszőlő–Kenderes, 14.30.