Vasárnap 14.30

Szajol–Mezőtúr

Szajolban rendezik a Vármegye I. nyolcadik fordulójának (egyik) rangadóját. Balogh Pálék ugyanis a harmadik helyezett Mezőtúrt fogadják.

A hazaiak eddigi hét meccsükből ötöt is megnyertek két vereség mellett, csupán a Törökszentmiklóstól (4–0) és a Jánoshidától (1–0) kaptak ki. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a sorsolás sem volt nagyon nehéz, többnyire alsóházas csapatokkal játszottak. Egyedüli bravúrsikerük a Fényszaru elleni győzelem volt (3–2). Legutóbb a szajoliak a Kisújszállást (3–1) múlták felül, ráadásul a diadal során rekorddöntés is született, hiszen Pelles András 45 évesen talált be, amellyel a klub dokumentált története során a legidősebb gólszerzője lett. A Szajolnál nincs hiányzó, mindenki Balogh Pál rendelkezésére áll a vasárnapi meccsen.

A vendégek az előző fordulóban veszítették el hibátlan mérlegüket, ugyanis kikaptak a Fényszarutól 2–1-re. Előtte hatból hat találkozót megnyertek, ráadásul köztük a Tiszaföldvár is legyőzték (3–1). A nyáron remekül erősítettek a tiszántúliak, akik a bajnokság egyik legerősebb csapatává váltak. Bajnoki esélyekről még korai beszélni, mindenesetre rengeteg potenciál van az együttesben. Erdősi Gyula csapata ráadásul eddigi összes mérkőzését idegenben játszotta a sportkomplexum felújítása miatt, ami nem könnyítette meg a gárda dolgát. A mezőtúriaknál Török Imre és Pádár Nándor továbbra is sérült, de vasárnap Patkós Péter sem lesz bevethető. Kemenczés János a héten sérüléssel, Penti Roland pedig betegséggel bajlódott, de Erdősi bízik benne, hogy mindketten vállalják a játékot.

Mesterszemmel

Balogh Pál, a Szajol vezetőedzője: – Nagyon gólerős csapat a Mezőtúr. Tudjuk az erősségeiket, gyors támadóik vannak, kevés lehetőséget és területet kell nekik hagynunk. Masszív védekezésre lesz szükségünk, de otthon játszunk, szóval igyekszünk minél több lehetőséget kialakítani, melyekből gólokat szerezhetünk. Lüktető játékot várok a meccsen, rengeteg átmenettel, melyen a kevesebbet hibázó együttes gyűjtheti be a pontokat.

Erdősi Gyula, a Mezőtúr vezetőedzője: – Sajnos az előző héten egy döntetlenszagú meccsen vereséget szenvedtünk a Jászfényszaru ellen. Szeretnénk kijavítani a múlt heti botlást, azonban Szajolban nagyon nehéz dolgunk lesz, mivel edzőkollégám, Balogh Pál remek munkát végez a csapattal. Kisebb pályán játszunk, ami megnehezíti a dolgunkat, mert kevesebb területünk lesz. Győzni szeretnénk, hogy ott maradhassunk a legjobb háromban, így az élcsapatokkal szemben különösen fontos, hogy nyerjünk. Nyílt mérkőzést várható, melyről mindenképpen igyekszünk a három pontot elhozni.

További párosítások:

Szombat: Rákóczifalva–Törökszentmiklós, Tószeg–Kisújszállás, Jászfényszaru–Lurkó Focimánia, Tiszaföldvár–Jászberény, Kenderes–Kunszentmárton, Kunhegyes–Cserkeszőlő, 14.30. Vasárnap: Tiszagyenda–Jánoshida, 14.30.